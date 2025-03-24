https://ria.ru/20250324/kiev-2007074438.html

В Киеве полицейский толкнул пожилую женщину, мешавшую сотрудникам ТЦК

В Киеве полицейский толкнул пожилую женщину, мешавшую сотрудникам ТЦК - РИА Новости, 24.03.2025

В Киеве полицейский толкнул пожилую женщину, мешавшую сотрудникам ТЦК

Полицейский в Киеве толкнул на асфальт пожилую женщину, которая пыталась помешать ему и сотрудникам военкомата забрать мужчину, сообщает украинское издание... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T23:44:00+03:00

2025-03-24T23:44:00+03:00

2025-03-24T23:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Полицейский в Киеве толкнул на асфальт пожилую женщину, которая пыталась помешать ему и сотрудникам военкомата забрать мужчину, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Полицейский толкнул на асфальт пожилую женщину, которая пыталась помешать ему и сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) "паковать" мужчину... Инцидент произошел в Киеве на Оболони", - говорится в сообщении, опубликованном издания. Как отмечает издание со ссылкой на видео, женщина после того, как её толкнули, лежала без сознания на асфальте. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250318/kiev-2005623352.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина