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В Киеве полицейский толкнул пожилую женщину, мешавшую сотрудникам ТЦК - РИА Новости, 24.03.2025
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23:44 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/kiev-2007074438.html
В Киеве полицейский толкнул пожилую женщину, мешавшую сотрудникам ТЦК
В Киеве полицейский толкнул пожилую женщину, мешавшую сотрудникам ТЦК - РИА Новости, 24.03.2025
В Киеве полицейский толкнул пожилую женщину, мешавшую сотрудникам ТЦК
Полицейский в Киеве толкнул на асфальт пожилую женщину, которая пыталась помешать ему и сотрудникам военкомата забрать мужчину, сообщает украинское издание... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:44:00+03:00
2025-03-24T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Полицейский в Киеве толкнул на асфальт пожилую женщину, которая пыталась помешать ему и сотрудникам военкомата забрать мужчину, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Полицейский толкнул на асфальт пожилую женщину, которая пыталась помешать ему и сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) "паковать" мужчину... Инцидент произошел в Киеве на Оболони", - говорится в сообщении, опубликованном издания. Как отмечает издание со ссылкой на видео, женщина после того, как её толкнули, лежала без сознания на асфальте. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250318/kiev-2005623352.html
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
В Киеве полицейский толкнул пожилую женщину, мешавшую сотрудникам ТЦК

Полицейский в Киеве толкнул пожилую женщину, которая мешала забрать мужчину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Полицейский в Киеве толкнул на асфальт пожилую женщину, которая пыталась помешать ему и сотрудникам военкомата забрать мужчину, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Полицейский толкнул на асфальт пожилую женщину, которая пыталась помешать ему и сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) "паковать" мужчину... Инцидент произошел в Киеве на Оболони", - говорится в сообщении, опубликованном издания.
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Как отмечает издание со ссылкой на видео, женщина после того, как её толкнули, лежала без сознания на асфальте.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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