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ВСУ нанесли удары по ГРС "Валуйка" в Белгородской области
ВСУ нанесли удары по ГРС "Валуйка" в Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2025
ВСУ нанесли удары по ГРС "Валуйка" в Белгородской области
Киев утром в субботу нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции (ГРС) "Валуйки" в Белгородской области, в результате повреждено... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:07:00+03:00
2025-03-24T17:07:00+03:00
2025-03-24T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киев утром в субботу нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции (ГРС) "Валуйки" в Белгородской области, в результате повреждено технологическое оборудование станции, сообщило министерство обороны РФ."22 марта т.г. в период с 5.00 по 8.45 киевским режимом нанесены два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в н.п. Шведуновка Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции", - говорится в сообщении.Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, отметили в Минобороны РФ.
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белгородская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВСУ нанесли удары по ГРС "Валуйка" в Белгородской области
Минобороны: ВСУ нанесли два удара беспилотниками по ГРС в Белгородской области