https://ria.ru/20250324/kiev-2007011034.html

ВСУ нанесли удары по ГРС "Валуйка" в Белгородской области

ВСУ нанесли удары по ГРС "Валуйка" в Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2025

ВСУ нанесли удары по ГРС "Валуйка" в Белгородской области

Киев утром в субботу нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции (ГРС) "Валуйки" в Белгородской области, в результате повреждено... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:07:00+03:00

2025-03-24T17:07:00+03:00

2025-03-24T17:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киев утром в субботу нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции (ГРС) "Валуйки" в Белгородской области, в результате повреждено технологическое оборудование станции, сообщило министерство обороны РФ."22 марта т.г. в период с 5.00 по 8.45 киевским режимом нанесены два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в н.п. Шведуновка Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции", - говорится в сообщении.Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, отметили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250324/bespilotnik-2006916124.html

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белгородская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), россия