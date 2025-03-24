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ВСУ нанесли удары по ГРС "Валуйка" в Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:07 24.03.2025 (обновлено: 17:28 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/kiev-2007011034.html
ВСУ нанесли удары по ГРС "Валуйка" в Белгородской области
ВСУ нанесли удары по ГРС "Валуйка" в Белгородской области - РИА Новости, 24.03.2025
ВСУ нанесли удары по ГРС "Валуйка" в Белгородской области
Киев утром в субботу нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции (ГРС) "Валуйки" в Белгородской области, в результате повреждено... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:07:00+03:00
2025-03-24T17:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киев утром в субботу нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции (ГРС) "Валуйки" в Белгородской области, в результате повреждено технологическое оборудование станции, сообщило министерство обороны РФ."22 марта т.г. в период с 5.00 по 8.45 киевским режимом нанесены два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в н.п. Шведуновка Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции", - говорится в сообщении.Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, отметили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250324/bespilotnik-2006916124.html
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белгородская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВСУ нанесли удары по ГРС "Валуйка" в Белгородской области

Минобороны: ВСУ нанесли два удара беспилотниками по ГРС в Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный дрон
Ударный дрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киев утром в субботу нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции (ГРС) "Валуйки" в Белгородской области, в результате повреждено технологическое оборудование станции, сообщило министерство обороны РФ.
"22 марта т.г. в период с 5.00 по 8.45 киевским режимом нанесены два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в н.п. Шведуновка Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции", - говорится в сообщении.
Украинские войска продолжают атаки на энергетические объекты в России, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня HIMARS, это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима, отметили в Минобороны РФ.
Нефтяные резервуары - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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