https://ria.ru/20250324/kiev-2006916351.html

В Минобороны рассказали об атаках Киева на энергообъекты в России

В Минобороны рассказали об атаках Киева на энергообъекты в России - РИА Новости, 24.03.2025

В Минобороны рассказали об атаках Киева на энергообъекты в России

Киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:27:00+03:00

2025-03-24T12:27:00+03:00

2025-03-24T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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краснодарский край

сша

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации, сообщает в понедельник Минобороны РФ В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская. "Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, 19 марта через несколько часов после принятого по предложению президента США решения президента России о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре киевский режим совершил атаку с применением трёх БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская Краснодарского края объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, краснодарский край, сша, киев