https://ria.ru/20250324/kiev-2006916351.html
В Минобороны рассказали об атаках Киева на энергообъекты в России
В Минобороны рассказали об атаках Киева на энергообъекты в России - РИА Новости, 24.03.2025
В Минобороны рассказали об атаках Киева на энергообъекты в России
Киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:27:00+03:00
2025-03-24T12:27:00+03:00
2025-03-24T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
краснодарский край
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150060/67/1500606709_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_23c66669bcfc9363793425a00fe46013.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации, сообщает в понедельник Минобороны РФ В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская. "Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, 19 марта через несколько часов после принятого по предложению президента США решения президента России о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре киевский режим совершил атаку с применением трёх БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская Краснодарского края объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
краснодарский край
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150060/67/1500606709_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_e66087ae6eb746497470630fe5208563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краснодарский край, США, Киев
В Минобороны рассказали об атаках Киева на энергообъекты в России
Минобороны: Киев продолжает планировать атаки на энергетическую инфраструктуру
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации, сообщает в понедельник Минобороны РФ
В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае
. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская.
"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Кроме того, 19 марта через несколько часов после принятого по предложению президента США
решения президента России
о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре киевский режим совершил атаку с применением трёх БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская Краснодарского края объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.