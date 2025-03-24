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На окраинах Киева прогремели взрывы
На окраинах Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 24.03.2025
На окраинах Киева прогремели взрывы
Взрывы были слышны на окраинах Киева, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T01:43:00+03:00
2025-03-24T01:43:00+03:00
2025-03-24T01:48:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны на окраинах Киева, сообщает украинский телеканал ТСН."Окраины Киева - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На окраинах Киева прогремели взрывы
На окраинах Киева после воздушной тревоги прогремели взрывы