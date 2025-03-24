Хинштейн запустил голосование, чтобы решить, принимать ли извинения Апачева
Хинштейн запустил голосование, чтобы люди решили, принимать ли извинения Апачева
Музыкант Аким Апачев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Врио губернатора региона Александр Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева, которые он принес за совершенный в курской Судже вандализм.
В воскресенье Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум состав административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. В понедельник Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения.
Блогер Апачев извинился за граффити в Курской области
23 марта, 22:48
"Извинять или не извинять блогера, изрисовавшего нецензурными граффити стены Суджи, решать не чиновникам: это должно быть решением жителей, в первую очередь тех, для кого Суджа – родной дом. В любом случае, состава административного правонарушения это не отменяет, но вопрос к курянам: верите ли вы в извинения Акима Апачева, которые он разместил вчера поздно вечером?" - написал Хинштейн и прикрепил онлайн-голосование.
Курянам, согласно формулировке опроса, предлагает ответить на вопрос: "Принимаете ли вы извинения Акима Апачева?". За десять минут с момента опубликования опроса проголосовало боле 6,7 тысячи человек. Из них только 10% выбрали вариант ответа "Да, он уже исправился", а 65% выбрали "Нет, не верю". Еще 25% проголосовавших выбрали шуточный вариант "Мы вместе рисовали граффити".
Акиму Апачеву 39 лет, он родился Мариуполе, популярность приобрел благодаря песне "Лето и арбалеты".