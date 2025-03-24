https://ria.ru/20250324/khinshteyn-2006903542.html

Хинштейн запустил голосование, чтобы решить, принимать ли извинения Апачева

Хинштейн запустил голосование, чтобы решить, принимать ли извинения Апачева - РИА Новости, 24.03.2025

Хинштейн запустил голосование, чтобы решить, принимать ли извинения Апачева

Врио губернатора региона Александр Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:32:00+03:00

2025-03-24T11:32:00+03:00

2025-03-24T11:33:00+03:00

суджа

курская область

мариуполь

аким апачев

александр хинштейн

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Врио губернатора региона Александр Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева, которые он принес за совершенный в курской Судже вандализм. В воскресенье Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум состав административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. В понедельник Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения. "Извинять или не извинять блогера, изрисовавшего нецензурными граффити стены Суджи, решать не чиновникам: это должно быть решением жителей, в первую очередь тех, для кого Суджа – родной дом. В любом случае, состава административного правонарушения это не отменяет, но вопрос к курянам: верите ли вы в извинения Акима Апачева, которые он разместил вчера поздно вечером?" - написал Хинштейн и прикрепил онлайн-голосование. Курянам, согласно формулировке опроса, предлагает ответить на вопрос: "Принимаете ли вы извинения Акима Апачева?". За десять минут с момента опубликования опроса проголосовало боле 6,7 тысячи человек. Из них только 10% выбрали вариант ответа "Да, он уже исправился", а 65% выбрали "Нет, не верю". Еще 25% проголосовавших выбрали шуточный вариант "Мы вместе рисовали граффити". Акиму Апачеву 39 лет, он родился Мариуполе, популярность приобрел благодаря песне "Лето и арбалеты".

https://ria.ru/20250323/apachev-2006831190.html

https://ria.ru/20250324/hinshtejn-2006884208.html

суджа

курская область

мариуполь

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суджа, курская область, мариуполь, аким апачев, александр хинштейн, происшествия