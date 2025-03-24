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Хинштейн запустил голосование, чтобы решить, принимать ли извинения Апачева - РИА Новости, 24.03.2025
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11:32 24.03.2025 (обновлено: 11:33 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/khinshteyn-2006903542.html
Хинштейн запустил голосование, чтобы решить, принимать ли извинения Апачева
Хинштейн запустил голосование, чтобы решить, принимать ли извинения Апачева - РИА Новости, 24.03.2025
Хинштейн запустил голосование, чтобы решить, принимать ли извинения Апачева
Врио губернатора региона Александр Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:32:00+03:00
2025-03-24T11:33:00+03:00
суджа
курская область
мариуполь
аким апачев
александр хинштейн
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Врио губернатора региона Александр Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева, которые он принес за совершенный в курской Судже вандализм. В воскресенье Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум состав административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. В понедельник Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения. "Извинять или не извинять блогера, изрисовавшего нецензурными граффити стены Суджи, решать не чиновникам: это должно быть решением жителей, в первую очередь тех, для кого Суджа – родной дом. В любом случае, состава административного правонарушения это не отменяет, но вопрос к курянам: верите ли вы в извинения Акима Апачева, которые он разместил вчера поздно вечером?" - написал Хинштейн и прикрепил онлайн-голосование. Курянам, согласно формулировке опроса, предлагает ответить на вопрос: "Принимаете ли вы извинения Акима Апачева?". За десять минут с момента опубликования опроса проголосовало боле 6,7 тысячи человек. Из них только 10% выбрали вариант ответа "Да, он уже исправился", а 65% выбрали "Нет, не верю". Еще 25% проголосовавших выбрали шуточный вариант "Мы вместе рисовали граффити". Акиму Апачеву 39 лет, он родился Мариуполе, популярность приобрел благодаря песне "Лето и арбалеты".
https://ria.ru/20250323/apachev-2006831190.html
https://ria.ru/20250324/hinshtejn-2006884208.html
суджа
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суджа, курская область, мариуполь, аким апачев, александр хинштейн, происшествия
Суджа, Курская область, Мариуполь, Аким Апачев, Александр Хинштейн, Происшествия
Хинштейн запустил голосование, чтобы решить, принимать ли извинения Апачева

Хинштейн запустил голосование, чтобы люди решили, принимать ли извинения Апачева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Аким Апачев
Музыкант Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Музыкант Аким Апачев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Врио губернатора региона Александр Хинштейн запустил в своем Telegram-канале голосование, чтобы жители Курской области решили, стоит ли принимать извинения рэпера Акима Апачева, которые он принес за совершенный в курской Судже вандализм.
В воскресенье Хинштейн сообщил, что нарушивший запрет оперштаба Курской области Апачев получит штраф за въезд в Суджу. Он отметил, что в действиях Апачева, который писал баллончиком на стенах, присутствует как минимум состав административного правонарушения, и назвал его действия демонстративной "порчей имущества". Позже сам Апачев принес извинения жителям Курской области и Суджи за свои граффити. В понедельник Хинштейн во время заседания правительства области заявил, что извинения Апачева не отменяют состава административного правонарушения.
Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Блогер Апачев извинился за граффити в Курской области
23 марта, 22:48
"Извинять или не извинять блогера, изрисовавшего нецензурными граффити стены Суджи, решать не чиновникам: это должно быть решением жителей, в первую очередь тех, для кого Суджа – родной дом. В любом случае, состава административного правонарушения это не отменяет, но вопрос к курянам: верите ли вы в извинения Акима Апачева, которые он разместил вчера поздно вечером?" - написал Хинштейн и прикрепил онлайн-голосование.
Курянам, согласно формулировке опроса, предлагает ответить на вопрос: "Принимаете ли вы извинения Акима Апачева?". За десять минут с момента опубликования опроса проголосовало боле 6,7 тысячи человек. Из них только 10% выбрали вариант ответа "Да, он уже исправился", а 65% выбрали "Нет, не верю". Еще 25% проголосовавших выбрали шуточный вариант "Мы вместе рисовали граффити".
Акиму Апачеву 39 лет, он родился Мариуполе, популярность приобрел благодаря песне "Лето и арбалеты".
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Хинштейн прокомментировал извинения Апачева за вандализм в Судже
Вчера, 10:19
 
СуджаКурская областьМариупольАким АпачевАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
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