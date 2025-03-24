https://ria.ru/20250324/kherson-2006949055.html

Сенатор рассказал о тяжелой ситуации в Херсоне

Сенатор рассказал о тяжелой ситуации в Херсоне - РИА Новости, 24.03.2025

Сенатор рассказал о тяжелой ситуации в Херсоне

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что получил тревожные вести из оккупированного ВСУ города Херсона: там раньше положенного... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:15:00+03:00

2025-03-24T14:15:00+03:00

2025-03-24T14:15:00+03:00

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игорь кастюкевич

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что получил тревожные вести из оккупированного ВСУ города Херсона: там раньше положенного отключили отопление, город - "во власти болезней", лекарств нет, а мирные жители прячутся по домам и без крайней надобности не выходят на улицу. "Получил тревожные вести из Херсона. Город во власти холода и болезней. Киевские преступные власти откровенно издеваются над населением. Ощущение, что они решили "похоронить город заживо". Мирного населения почти не осталось, а те, кто еще есть, прячутся по домам и без крайней надобности не выходят на улицу", - сказал Кастюкевич агентству. По его словам, чтобы сэкономить средства и, как говорят люди, "выслужиться перед Киевом", оккупационные власти города раньше положенного срока отключили централизованное отопление. "Город во власти болезней – пенсионеры болеют по второму и третьему кругу. Лекарств нет, больницы отправляют домой даже тяжелых пациентов. Тяжело осознавать, что наши русские люди сейчас, как и много лет назад, в годы Великой Отечественной войны, страдают под оккупацией фашистов. Убежден, что однажды, как и тогда, город будет освобожден нашими воинами", - сказал сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250324/ukraina-2006913419.html

https://ria.ru/20250313/herson-2004669181.html

херсон

россия

херсонская область

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в мире, херсон, россия, херсонская область , игорь кастюкевич, вооруженные силы украины