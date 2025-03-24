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Отец ребенка, покусанного хаски, обвинил экс-жену в краже денег на лечение - РИА Новости, 24.03.2025
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16:55 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/khaski-2007008572.html
Отец ребенка, покусанного хаски, обвинил экс-жену в краже денег на лечение
Отец ребенка, покусанного хаски, обвинил экс-жену в краже денег на лечение - РИА Новости, 24.03.2025
Отец ребенка, покусанного хаски, обвинил экс-жену в краже денег на лечение
Отец девятилетнего мальчика, на которого напали домашние собаки в сочинском СНТ "Авиатор", Валентин Королёв обвинил бывшую жену в том, что она украла 3 миллиона РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:55:00+03:00
2025-03-24T16:55:00+03:00
происшествия
белореченск
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Отец девятилетнего мальчика, на которого напали домашние собаки в сочинском СНТ "Авиатор", Валентин Королёв обвинил бывшую жену в том, что она украла 3 миллиона рублей, собранные на лечение ребёнка. По словам мужчины, сразу после трагедии друзья помогли ему открыть накопительный счёт. Всего удалось собрать более 6 миллионов рублей. "Моя бывшая жена, она отношения к ребёнку никакого не имеет. Она из Белореченска. Я ей давал доверенность на ведение имущественных дел, доступ к счетам. Но я не думал, что она воспользуется моментам и снимет эти деньги (3 миллиона рублей - ред.), не принадлежащие ей", - сказал РИА Новости Валентин. Мужчина не может сейчас лично обратиться в правоохранительные органы, так как он находится в больнице с сыном. Однако Валентин планирует связаться со следователем, который ведёт дело о нападении собак на сына, или обратиться в местную полицию, чтобы с женщиной провели разъяснительную беседу, и она вернула деньги. Предварительно, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе признал вину, рассказав, не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили. Пострадавший находится в центре Пирогова в Москве. На прошлой неделе прошел первый этап реконструктивно-пластической операции. Мальчику, по словам отца, в течение 14 часов пришивали верхнюю губу и щеки, следующем этапом станет нос.
https://ria.ru/20250227/sobaki-2001929087.html
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происшествия, белореченск, краснодар, москва
Происшествия, Белореченск, Краснодар, Москва
Отец ребенка, покусанного хаски, обвинил экс-жену в краже денег на лечение

Отец мальчика, покусанного хаски, обвинил экс-жену в краже денег на лечение

© РИА Новости / Давид Нармания Хаски
Хаски - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Давид Нармания
Хаски . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Отец девятилетнего мальчика, на которого напали домашние собаки в сочинском СНТ "Авиатор", Валентин Королёв обвинил бывшую жену в том, что она украла 3 миллиона рублей, собранные на лечение ребёнка.
По словам мужчины, сразу после трагедии друзья помогли ему открыть накопительный счёт. Всего удалось собрать более 6 миллионов рублей.
Собака породы хаски в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Появились подробности о собаках, покусавших ребенка в Сочи
27 февраля, 13:22
"Моя бывшая жена, она отношения к ребёнку никакого не имеет. Она из Белореченска. Я ей давал доверенность на ведение имущественных дел, доступ к счетам. Но я не думал, что она воспользуется моментам и снимет эти деньги (3 миллиона рублей - ред.), не принадлежащие ей", - сказал РИА Новости Валентин.
Мужчина не может сейчас лично обратиться в правоохранительные органы, так как он находится в больнице с сыном. Однако Валентин планирует связаться со следователем, который ведёт дело о нападении собак на сына, или обратиться в местную полицию, чтобы с женщиной провели разъяснительную беседу, и она вернула деньги.
Предварительно, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе признал вину, рассказав, не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.
Пострадавший находится в центре Пирогова в Москве. На прошлой неделе прошел первый этап реконструктивно-пластической операции. Мальчику, по словам отца, в течение 14 часов пришивали верхнюю губу и щеки, следующем этапом станет нос.
Собаки породы хаски - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Владелец хаски, покусавших ребенка в Сочи, содержал стаи собак
27 февраля, 16:59
 
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