https://ria.ru/20250324/khaski-2007008572.html

Отец ребенка, покусанного хаски, обвинил экс-жену в краже денег на лечение

Отец ребенка, покусанного хаски, обвинил экс-жену в краже денег на лечение - РИА Новости, 24.03.2025

Отец ребенка, покусанного хаски, обвинил экс-жену в краже денег на лечение

Отец девятилетнего мальчика, на которого напали домашние собаки в сочинском СНТ "Авиатор", Валентин Королёв обвинил бывшую жену в том, что она украла 3 миллиона РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:55:00+03:00

2025-03-24T16:55:00+03:00

2025-03-24T16:55:00+03:00

происшествия

белореченск

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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Отец девятилетнего мальчика, на которого напали домашние собаки в сочинском СНТ "Авиатор", Валентин Королёв обвинил бывшую жену в том, что она украла 3 миллиона рублей, собранные на лечение ребёнка. По словам мужчины, сразу после трагедии друзья помогли ему открыть накопительный счёт. Всего удалось собрать более 6 миллионов рублей. "Моя бывшая жена, она отношения к ребёнку никакого не имеет. Она из Белореченска. Я ей давал доверенность на ведение имущественных дел, доступ к счетам. Но я не думал, что она воспользуется моментам и снимет эти деньги (3 миллиона рублей - ред.), не принадлежащие ей", - сказал РИА Новости Валентин. Мужчина не может сейчас лично обратиться в правоохранительные органы, так как он находится в больнице с сыном. Однако Валентин планирует связаться со следователем, который ведёт дело о нападении собак на сына, или обратиться в местную полицию, чтобы с женщиной провели разъяснительную беседу, и она вернула деньги. Предварительно, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе признал вину, рассказав, не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили. Пострадавший находится в центре Пирогова в Москве. На прошлой неделе прошел первый этап реконструктивно-пластической операции. Мальчику, по словам отца, в течение 14 часов пришивали верхнюю губу и щеки, следующем этапом станет нос.

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001929087.html

https://ria.ru/20250227/sobaka-2001999748.html

белореченск

краснодар

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происшествия, белореченск, краснодар, москва