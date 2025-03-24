ХАМАС заявило о гибели члена политбюро движения при израильском ударе
Член политбюро ХАМАС Бархум погиб при израильском ударе по больнице в Ханюнисе
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 мар - РИА Новости. Член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате израильского удара по больнице Насер в городе Ханюнис, сообщается в заявлении палестинского движения.
Ранее минздрав Газы заявил, что медицинский комплекс Насер в секторе Газа подвергся атаке со стороны израильской армии, в момент удара в корпусе находились раненые и медперсонал. По информации телеканала Al-Aqsa, погибли не менее пяти человек.
"Движение исламского сопротивления ХАМАС чтит память мученика, брата Исмаила Бархума, члена политического бюро движения в Газе", - написано в заявлении.
Согласно заявлению, Бархум был убит в результате израильского удара, который пришелся по больнице Насер в городе, где он проходил лечение.
В субботу в результате израильской атаки был убит еще один член политбюро ХАМАС Салах Аль-Бардавиль. Вместе с ним погибла его супруга.
Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
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