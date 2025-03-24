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ХАМАС заявило о гибели члена политбюро движения при израильском ударе - РИА Новости, 24.03.2025
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01:54 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/khamas-2006841680.html
ХАМАС заявило о гибели члена политбюро движения при израильском ударе
ХАМАС заявило о гибели члена политбюро движения при израильском ударе - РИА Новости, 24.03.2025
ХАМАС заявило о гибели члена политбюро движения при израильском ударе
Член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате израильского удара по больнице Насер в городе Ханюнис, сообщается в заявлении... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T01:54:00+03:00
2025-03-24T01:54:00+03:00
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БЕЙРУТ, 24 мар - РИА Новости. Член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате израильского удара по больнице Насер в городе Ханюнис, сообщается в заявлении палестинского движения. Ранее минздрав Газы заявил, что медицинский комплекс Насер в секторе Газа подвергся атаке со стороны израильской армии, в момент удара в корпусе находились раненые и медперсонал. По информации телеканала Al-Aqsa, погибли не менее пяти человек. "Движение исламского сопротивления ХАМАС чтит память мученика, брата Исмаила Бархума, члена политического бюро движения в Газе", - написано в заявлении. Согласно заявлению, Бархум был убит в результате израильского удара, который пришелся по больнице Насер в городе, где он проходил лечение. В субботу в результате израильской атаки был убит еще один член политбюро ХАМАС Салах Аль-Бардавиль. Вместе с ним погибла его супруга. Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
https://ria.ru/20250323/izrail-2006833352.html
https://ria.ru/20250321/khamas-2006589594.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС заявило о гибели члена политбюро движения при израильском ударе

Член политбюро ХАМАС Бархум погиб при израильском ударе по больнице в Ханюнисе

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 мар - РИА Новости. Член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате израильского удара по больнице Насер в городе Ханюнис, сообщается в заявлении палестинского движения.
Ранее минздрав Газы заявил, что медицинский комплекс Насер в секторе Газа подвергся атаке со стороны израильской армии, в момент удара в корпусе находились раненые и медперсонал. По информации телеканала Al-Aqsa, погибли не менее пяти человек.
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"Движение исламского сопротивления ХАМАС чтит память мученика, брата Исмаила Бархума, члена политического бюро движения в Газе", - написано в заявлении.
Согласно заявлению, Бархум был убит в результате израильского удара, который пришелся по больнице Насер в городе, где он проходил лечение.
В субботу в результате израильской атаки был убит еще один член политбюро ХАМАС Салах Аль-Бардавиль. Вместе с ним погибла его супруга.
Ранее на этой неделе Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
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