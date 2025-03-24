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КТК: восстановить прокачку нефти через НПС "Кавказская" сейчас невозможно - РИА Новости, 24.03.2025
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17:32 24.03.2025 (обновлено: 18:40 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/kavkazskaya-2007019710.html
КТК: восстановить прокачку нефти через НПС "Кавказская" сейчас невозможно
КТК: восстановить прокачку нефти через НПС "Кавказская" сейчас невозможно - РИА Новости, 24.03.2025
КТК: восстановить прокачку нефти через НПС "Кавказская" сейчас невозможно
После уничтожения нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в результате удара украинских БПЛА транспортировка нефти через нее в систему Каспийского... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:32:00+03:00
2025-03-24T18:40:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. После уничтожения нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в результате удара украинских БПЛА транспортировка нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в обозримом будущем будет невозможна, сообщил консорциум.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в феврале подверглась атаке украинских БПЛА. В марте была атакована НПС "Кавказская", она не принадлежит КТК, но через нее посредством соединительного трубопровода осуществлялась перевалка нефти в трубопроводную систему КТК. В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена повторная атака на "Кропоткинскую"."После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская", в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская", - сообщил консорциум.Грузоотправители сдавали через станцию "Кавказская" в трубопроводную систему КТК не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого сырья составил около 1,51 миллиона тонн. Как сообщала ранее "Транснефть", план на 2025 год был скорректирован до 1,13 миллиона тонн.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20250324/ktk-2007022483.html
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вооруженные силы украины, россия, украина, нефть, экономика, транснефть
Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Нефть, Экономика, Транснефть
КТК: восстановить прокачку нефти через НПС "Кавказская" сейчас невозможно

После атаки БПЛА транспортировка нефти через НПС "Кавказская" пока невозможна

© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. После уничтожения нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в результате удара украинских БПЛА транспортировка нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в обозримом будущем будет невозможна, сообщил консорциум.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в феврале подверглась атаке украинских БПЛА. В марте была атакована НПС "Кавказская", она не принадлежит КТК, но через нее посредством соединительного трубопровода осуществлялась перевалка нефти в трубопроводную систему КТК. В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена повторная атака на "Кропоткинскую".
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани
Вчера, 17:42
"После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская", в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская", - сообщил консорциум.
Грузоотправители сдавали через станцию "Кавказская" в трубопроводную систему КТК не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого сырья составил около 1,51 миллиона тонн. Как сообщала ранее "Транснефть", план на 2025 год был скорректирован до 1,13 миллиона тонн.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
"Транснефть" рассказала о последствиях удара по станции "Кавказская"
19 марта, 18:07
 
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