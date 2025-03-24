https://ria.ru/20250324/kavkazskaya-2007019710.html

КТК: восстановить прокачку нефти через НПС "Кавказская" сейчас невозможно

КТК: восстановить прокачку нефти через НПС "Кавказская" сейчас невозможно - РИА Новости, 24.03.2025

КТК: восстановить прокачку нефти через НПС "Кавказская" сейчас невозможно

После уничтожения нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в результате удара украинских БПЛА транспортировка нефти через нее в систему Каспийского... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:32:00+03:00

2025-03-24T17:32:00+03:00

2025-03-24T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. После уничтожения нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в результате удара украинских БПЛА транспортировка нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в обозримом будущем будет невозможна, сообщил консорциум.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в феврале подверглась атаке украинских БПЛА. В марте была атакована НПС "Кавказская", она не принадлежит КТК, но через нее посредством соединительного трубопровода осуществлялась перевалка нефти в трубопроводную систему КТК. В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена повторная атака на "Кропоткинскую"."После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская", в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская", - сообщил консорциум.Грузоотправители сдавали через станцию "Кавказская" в трубопроводную систему КТК не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого сырья составил около 1,51 миллиона тонн. Как сообщала ранее "Транснефть", план на 2025 год был скорректирован до 1,13 миллиона тонн.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20250324/ktk-2007022483.html

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вооруженные силы украины, россия, украина, нефть, экономика, транснефть