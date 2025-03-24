КТК: восстановить прокачку нефти через НПС "Кавказская" сейчас невозможно
После атаки БПЛА транспортировка нефти через НПС "Кавказская" пока невозможна
© СоцсетиПожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео
© Соцсети
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. После уничтожения нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в результате удара украинских БПЛА транспортировка нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в обозримом будущем будет невозможна, сообщил консорциум.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в феврале подверглась атаке украинских БПЛА. В марте была атакована НПС "Кавказская", она не принадлежит КТК, но через нее посредством соединительного трубопровода осуществлялась перевалка нефти в трубопроводную систему КТК. В ночь на 24 марта киевским режимом была совершена повторная атака на "Кропоткинскую".
"После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская", в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская", - сообщил консорциум.
Грузоотправители сдавали через станцию "Кавказская" в трубопроводную систему КТК не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого сырья составил около 1,51 миллиона тонн. Как сообщала ранее "Транснефть", план на 2025 год был скорректирован до 1,13 миллиона тонн.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.