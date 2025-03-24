https://ria.ru/20250324/kaliningrad-2007027582.html

Жителя Калининграда осудили за дачу взятки сотруднику УФСБ

Жителя Калининграда осудили за дачу взятки сотруднику УФСБ - РИА Новости, 24.03.2025

Жителя Калининграда осудили за дачу взятки сотруднику УФСБ

Суд в Калининграде приговорил к восьми годам жителя областного центра за дачу взятки в размере более 6 миллионов рублей сотруднику УФСБ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:59:00+03:00

2025-03-24T17:59:00+03:00

2025-03-24T17:59:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 24 мар - РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил к восьми годам жителя областного центра за дачу взятки в размере более 6 миллионов рублей сотруднику УФСБ, сообщает пресс-служба областного суда. Судом установлено, в октябре 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Калининградской области, фигурант был уличен в противоправной деятельности. Желая избежать уголовной ответственности, он передал сотруднику регионального УФСБ России взятку долларами и криптовалютой в сумме более 6 миллионов рублей, сотрудник УФСБ от получения взятки отказался. "Суд его действия квалифицировал по части 5 статьи 291 УК РФ как дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в особо крупном размере... По приговору Центрального районного суда М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом в размере однократной суммы взятки 6 224 468, 92 рублей. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья его и близких родственников.

https://ria.ru/20250323/vzyatka-2006742207.html

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происшествия, россия, калининград, калининградская область