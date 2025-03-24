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ВВС США нанесли 13 ударов по Йемену, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2025
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23:40 24.03.2025 (обновлено: 23:41 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/jemen-2007074277.html
ВВС США нанесли 13 ударов по Йемену, сообщил источник
ВВС США нанесли 13 ударов по Йемену, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2025
ВВС США нанесли 13 ударов по Йемену, сообщил источник
Авиация США нанесла в понедельник вечером 13 ударов на северо-западе Йемена по городу Саада и его пригородам, который считается оплотом правящего на севере... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:40:00+03:00
2025-03-24T23:41:00+03:00
в мире
сша
йемен
саада (мухафаза)
дональд трамп
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 24 мар - РИА Новости. Авиация США нанесла в понедельник вечером 13 ударов на северо-западе Йемена по городу Саада и его пригородам, который считается оплотом правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости йеменский источник. "Американские истребители совершили 13 налетов на город Саада и его пригороды на северо-западе Йемена", - сказал он. Авиация США 15 марта начала наносить массированные авиаудары по разным провинциям Йемена, в частности, по его столице Сане. Соответствующий приказ президент США Дональд Трамп отдал после того, как хуситы объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа с начала марта.
https://ria.ru/20250316/yemen-2005272550.html
сша
йемен
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в мире, сша, йемен, саада (мухафаза), дональд трамп, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Йемен, Саада (мухафаза), Дональд Трамп, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ВВС США нанесли 13 ударов по Йемену, сообщил источник

Авиация США нанесла 13 ударов по городу Саада на северо-западе Йемена

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар ВС США в Сане, Йемен
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен . Архивное фото
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КАИР, 24 мар - РИА Новости. Авиация США нанесла в понедельник вечером 13 ударов на северо-западе Йемена по городу Саада и его пригородам, который считается оплотом правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости йеменский источник.
"Американские истребители совершили 13 налетов на город Саада и его пригороды на северо-западе Йемена", - сказал он.
Авиация США 15 марта начала наносить массированные авиаудары по разным провинциям Йемена, в частности, по его столице Сане. Соответствующий приказ президент США Дональд Трамп отдал после того, как хуситы объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа с начала марта.
Последствия авиаудара в Йемене - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Американская авиация разбомбила электростанции на севере Йемена, пишут СМИ
16 марта, 04:30
 
В миреСШАЙеменСаада (мухафаза)Дональд ТрампАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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