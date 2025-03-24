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ВВС США нанесли 13 ударов по Йемену, сообщил источник
ВВС США нанесли 13 ударов по Йемену, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2025
ВВС США нанесли 13 ударов по Йемену, сообщил источник
Авиация США нанесла в понедельник вечером 13 ударов на северо-западе Йемена по городу Саада и его пригородам, который считается оплотом правящего на севере... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:40:00+03:00
2025-03-24T23:40:00+03:00
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КАИР, 24 мар - РИА Новости. Авиация США нанесла в понедельник вечером 13 ударов на северо-западе Йемена по городу Саада и его пригородам, который считается оплотом правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости йеменский источник. "Американские истребители совершили 13 налетов на город Саада и его пригороды на северо-западе Йемена", - сказал он. Авиация США 15 марта начала наносить массированные авиаудары по разным провинциям Йемена, в частности, по его столице Сане. Соответствующий приказ президент США Дональд Трамп отдал после того, как хуситы объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа с начала марта.
https://ria.ru/20250316/yemen-2005272550.html
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в мире, сша, йемен, саада (мухафаза), дональд трамп, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Йемен, Саада (мухафаза), Дональд Трамп, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ВВС США нанесли 13 ударов по Йемену, сообщил источник
Авиация США нанесла 13 ударов по городу Саада на северо-западе Йемена