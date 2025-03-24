https://ria.ru/20250324/izrail-2007054774.html

МИД Израиля назвал условия для прекращения боевых действий

МИД Израиля назвал условия для прекращения боевых действий - РИА Новости, 24.03.2025

МИД Израиля назвал условия для прекращения боевых действий

Израиль завершит войну сразу, как только палестинское движение ХАМАС освободит всех израильских заложников и покинет сектор Газа, заявил глава МИД Израиля... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:07:00+03:00

2025-03-24T20:07:00+03:00

2025-03-24T20:07:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мар - РИА Новости. Израиль завершит войну сразу, как только палестинское движение ХАМАС освободит всех израильских заложников и покинет сектор Газа, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар. "Война может закончиться и завтра - после освобождения наших заложников, демилитаризации сектора Газа и вывода вооруженных формирований ХАМАС и "Исламского джихада", - заявил Саар на пресс-конференции в Иерусалиме, которая была организована по случаю визита главы европейской дипломатии Каи Каллас. Министр подчеркнул, что Израиль готов решить конфликт и дипломатичным путем, однако палестинская сторона не идет навстречу в этом вопросе, фактически "не оставив Израилю выбора" действовать силой. Саар также заявил, что если Израиль не сможет достичь всех поставленных целей войны, то последствия будут ужасны не только для еврейского государства, но и для всего региона Ближнего Востока. Каллас в свою очередь заявила, что ЕС поддерживает право Израиля на самооборону и борьбу с террористическими организациями, но призвала к завершению конфликта через переговоры. По мнению Каллас, военные действия Израиля должны быть "пропорциональными". В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.

https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html

https://ria.ru/20250323/izrail-2006833352.html

https://ria.ru/20250324/konflikt-1915630213.html

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