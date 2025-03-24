Прокурор назвала точную сумму хищений на паромах по делу Тимура Иванова
На продаже паромов для Керченской переправы по делу Иванова похитили 216 млн руб
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. 24 марта 2025
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. 24 марта 2025
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На продаже двух паромов для переправы через Керченский пролив было похищено свыше 216 миллионов рублей, сообщила гособвинитель на начавшемся в Мосгорсуде слушании дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Разница в стоимости составила 216 миллионов 674 тысяч 489 рублей 79 копеек, которые похитили Иванов, Филатов Бугаевский", - заявила гособвинитель Милана Дигаева во время оглашения обвинительного заключения.
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Речь идёт о разнице между рыночной стоимостью и ценой, за которую фигуранты продали паромы "Агиос Лаврентиус" и "Мария Елена" для Керченской переправы. Дело в отношении бывшего председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского слушается отдельно.
По данным следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистики" и напрямую подчинялся Иванову.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.
Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
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