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Прокурор назвала точную сумму хищений на паромах по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 24.03.2025
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13:01 24.03.2025 (обновлено: 13:02 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925110.html
Прокурор назвала точную сумму хищений на паромах по делу Тимура Иванова
Прокурор назвала точную сумму хищений на паромах по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 24.03.2025
Прокурор назвала точную сумму хищений на паромах по делу Тимура Иванова
На продаже двух паромов для переправы через Керченский пролив было похищено свыше 216 миллионов рублей, сообщила гособвинитель на начавшемся в Мосгорсуде... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:01:00+03:00
2025-03-24T13:02:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
тимур иванов
московский городской суд
оборонстрой
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На продаже двух паромов для переправы через Керченский пролив было похищено свыше 216 миллионов рублей, сообщила гособвинитель на начавшемся в Мосгорсуде слушании дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Разница в стоимости составила 216 миллионов 674 тысяч 489 рублей 79 копеек, которые похитили Иванов, Филатов Бугаевский", - заявила гособвинитель Милана Дигаева во время оглашения обвинительного заключения. Речь идёт о разнице между рыночной стоимостью и ценой, за которую фигуранты продали паромы "Агиос Лаврентиус" и "Мария Елена" для Керченской переправы. Дело в отношении бывшего председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского слушается отдельно. По данным следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистики" и напрямую подчинялся Иванову. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ. Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, керченский пролив, россия, тимур иванов, московский городской суд, оборонстрой, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Тимур Иванов, Московский городской суд, ОборонСтрой, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Прокурор назвала точную сумму хищений на паромах по делу Тимура Иванова

На продаже паромов для Керченской переправы по делу Иванова похитили 216 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. 24 марта 2025
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. 24 марта 2025
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. На продаже двух паромов для переправы через Керченский пролив было похищено свыше 216 миллионов рублей, сообщила гособвинитель на начавшемся в Мосгорсуде слушании дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Разница в стоимости составила 216 миллионов 674 тысяч 489 рублей 79 копеек, которые похитили Иванов, Филатов Бугаевский", - заявила гособвинитель Милана Дигаева во время оглашения обвинительного заключения.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля 2024, 12:43
Речь идёт о разнице между рыночной стоимостью и ценой, за которую фигуранты продали паромы "Агиос Лаврентиус" и "Мария Елена" для Керченской переправы. Дело в отношении бывшего председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского слушается отдельно.
По данным следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистики" и напрямую подчинялся Иванову.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.
Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ПроисшествияКерченский проливРоссияТимур ИвановМосковский городской судОборонСтройДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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