https://ria.ru/20250324/irkutsk-2007024262.html

В Иркутске мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу

В Иркутске мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу - РИА Новости, 24.03.2025

В Иркутске мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу

Мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу в Иркутске, его разыскивают, заведено уголовное дело, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:49:00+03:00

2025-03-24T17:49:00+03:00

2025-03-24T17:49:00+03:00

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 24 мар - РИА Новости. Мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу в Иркутске, его разыскивают, заведено уголовное дело, сообщает ГУМВД по региону. Отмечается, что в ходе мониторинга социальных медиа правоохранителями была выявлена публикация о том, что 12-летней девочке в Иркутске потребовалась медицинская помощь после нападения на нее неизвестного мужчины на пешеходном переходе. "По предварительным данным, в прошедшую пятницу 12-летняя девочка возвращалась со школы. В районе улицы Мухиной неизвестный ударил ее бутылкой в область лица. В результате случившегося с различными травмами подростка доставили в медучреждение", - говорится в сообщении. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Уточняется, что в распоряжении полиции имеются видеозаписи с изображением мужчины, он объявлен в розыск.

https://ria.ru/20250128/devochka-1995847599.html

иркутск

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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)