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В Иркутске мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу - РИА Новости, 24.03.2025
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17:49 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/irkutsk-2007024262.html
В Иркутске мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу
В Иркутске мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу - РИА Новости, 24.03.2025
В Иркутске мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу
Мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу в Иркутске, его разыскивают, заведено уголовное дело, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:49:00+03:00
2025-03-24T17:49:00+03:00
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 24 мар - РИА Новости. Мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу в Иркутске, его разыскивают, заведено уголовное дело, сообщает ГУМВД по региону. Отмечается, что в ходе мониторинга социальных медиа правоохранителями была выявлена публикация о том, что 12-летней девочке в Иркутске потребовалась медицинская помощь после нападения на нее неизвестного мужчины на пешеходном переходе. "По предварительным данным, в прошедшую пятницу 12-летняя девочка возвращалась со школы. В районе улицы Мухиной неизвестный ударил ее бутылкой в область лица. В результате случившегося с различными травмами подростка доставили в медучреждение", - говорится в сообщении. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Уточняется, что в распоряжении полиции имеются видеозаписи с изображением мужчины, он объявлен в розыск.
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РИА Новости
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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу

В Иркутске возбудили дело после удара мужчины 12-летней девочки бутылкой по лицу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ИРКУТСК, 24 мар - РИА Новости. Мужчина ударил 12-летнюю девочку бутылкой по лицу в Иркутске, его разыскивают, заведено уголовное дело, сообщает ГУМВД по региону.
Отмечается, что в ходе мониторинга социальных медиа правоохранителями была выявлена публикация о том, что 12-летней девочке в Иркутске потребовалась медицинская помощь после нападения на нее неизвестного мужчины на пешеходном переходе.
"По предварительным данным, в прошедшую пятницу 12-летняя девочка возвращалась со школы. В районе улицы Мухиной неизвестный ударил ее бутылкой в область лица. В результате случившегося с различными травмами подростка доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.
СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.
Уточняется, что в распоряжении полиции имеются видеозаписи с изображением мужчины, он объявлен в розыск.
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ПроисшествияИркутскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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