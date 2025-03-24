Иран не будет вступать в прямые переговоры с США
Глава МИД Аракчи заявил, что Тегеран не будет вступать в прямые переговоры с США
© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 мар – РИА Новости. Тегеран не будет вступать в прямые переговоры с США из-за ежедневных обвинений и неприемлемых требований со стороны Вашингтона, однако "путь непрямых переговоров открыт", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Заявление министра прозвучало на фоне сообщения портала Axios, сделанного 19 марта со ссылкой на источники, в котором говорилось, что президента США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
"Учитывая ежедневно (высказываемые - ред.) обвинения, ежедневно заявляемую политику, ежедневно выставляемые неразумные и неприемлемые требования, мы не будем вступать ни в какие прямые переговоры с американской стороной, однако путь для непрямых переговоров открыт, и мы можем сделать это (провести непрямые переговоры - ред.), используя несколько каналов", - приводит слова Аракчи официальный Telegram-канал правительства Ирана.
В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.