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Иран не будет вступать в прямые переговоры с США - РИА Новости, 24.03.2025
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14:22 24.03.2025 (обновлено: 14:46 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/iran-2006951720.html
Иран не будет вступать в прямые переговоры с США
Иран не будет вступать в прямые переговоры с США - РИА Новости, 24.03.2025
Иран не будет вступать в прямые переговоры с США
Тегеран не будет вступать в прямые переговоры с США из-за ежедневных обвинений и неприемлемых требований со стороны Вашингтона, однако "путь непрямых... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:22:00+03:00
2025-03-24T14:46:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
дональд трамп
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 24 мар – РИА Новости. Тегеран не будет вступать в прямые переговоры с США из-за ежедневных обвинений и неприемлемых требований со стороны Вашингтона, однако "путь непрямых переговоров открыт", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Заявление министра прозвучало на фоне сообщения портала Axios, сделанного 19 марта со ссылкой на источники, в котором говорилось, что президента США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. "Учитывая ежедневно (высказываемые - ред.) обвинения, ежедневно заявляемую политику, ежедневно выставляемые неразумные и неприемлемые требования, мы не будем вступать ни в какие прямые переговоры с американской стороной, однако путь для непрямых переговоров открыт, и мы можем сделать это (провести непрямые переговоры - ред.), используя несколько каналов", - приводит слова Аракчи официальный Telegram-канал правительства Ирана.В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250323/iran-2006798142.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, али хаменеи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Али Хаменеи
Иран не будет вступать в прямые переговоры с США

Глава МИД Аракчи заявил, что Тегеран не будет вступать в прямые переговоры с США

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 24 мар – РИА Новости. Тегеран не будет вступать в прямые переговоры с США из-за ежедневных обвинений и неприемлемых требований со стороны Вашингтона, однако "путь непрямых переговоров открыт", заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Заявление министра прозвучало на фоне сообщения портала Axios, сделанного 19 марта со ссылкой на источники, в котором говорилось, что президента США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Иран обвинил США и Израиль в распространении ложных представлений о стране
23 марта, 16:45
"Учитывая ежедневно (высказываемые - ред.) обвинения, ежедневно заявляемую политику, ежедневно выставляемые неразумные и неприемлемые требования, мы не будем вступать ни в какие прямые переговоры с американской стороной, однако путь для непрямых переговоров открыт, и мы можем сделать это (провести непрямые переговоры - ред.), используя несколько каналов", - приводит слова Аракчи официальный Telegram-канал правительства Ирана.
В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Верховный лидер Ирана заявил, что США не смогут ничего добиться угрозами
21 марта, 11:57
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану
7 марта, 17:46
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиДональд ТрампАли Хаменеи
 
 
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