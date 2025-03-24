https://ria.ru/20250324/inoagent-2007033688.html
Правнучке Чкалова грозит второй штраф за неуказание статуса иноагента
Правнучке Чкалова грозит второй штраф за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 24.03.2025
Правнучке Чкалова грозит второй штраф за неуказание статуса иноагента
Второй штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете грозит правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой*... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:28:00+03:00
2025-03-24T18:28:00+03:00
2025-03-24T18:43:00+03:00
валерий чкалов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
дарья богданова
олег кашин
россия
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Второй штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете грозит правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* (признана в РФ иноагентом), сообщается в картотеке Таганского суда Москвы."Зарегистрирован протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Богдановой* Д.А", - сказано в картотеке.Столичный суд в феврале штрафовал Богданову на 45 тысяч рублей за неуказание своего статуса.В отношении нее также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова* объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, она скрылась после совершения инкриминируемого ей преступления.В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью журналисту Олегу Кашину* (признан в РФ иноагентом), в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.Богданова* также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* признаны в РФ иноагентами
https://ria.ru/20250324/shtraf-2007012537.html
https://ria.ru/20250313/shtraf-2004649907.html
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валерий чкалов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дарья богданова, олег кашин, россия, происшествия
Валерий Чкалов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Дарья Богданова, Олег Кашин, Россия, Происшествия
Правнучке Чкалова грозит второй штраф за неуказание статуса иноагента
Правнучке Чкалова Богдановой грозит второй штраф за неуказание статуса иноагента