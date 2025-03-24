https://ria.ru/20250324/inoagent-2007033688.html

Правнучке Чкалова грозит второй штраф за неуказание статуса иноагента

Правнучке Чкалова грозит второй штраф за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 24.03.2025

Правнучке Чкалова грозит второй штраф за неуказание статуса иноагента

Второй штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете грозит правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой*... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:28:00+03:00

2025-03-24T18:28:00+03:00

2025-03-24T18:43:00+03:00

валерий чкалов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

дарья богданова

олег кашин

россия

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Второй штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете грозит правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* (признана в РФ иноагентом), сообщается в картотеке Таганского суда Москвы."Зарегистрирован протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Богдановой* Д.А", - сказано в картотеке.Столичный суд в феврале штрафовал Богданову на 45 тысяч рублей за неуказание своего статуса.В отношении нее также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Богданова* объявлена в международный розыск. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, она скрылась после совершения инкриминируемого ей преступления.В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью журналисту Олегу Кашину* (признан в РФ иноагентом), в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.Богданова* также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* признаны в РФ иноагентами

https://ria.ru/20250324/shtraf-2007012537.html

https://ria.ru/20250313/shtraf-2004649907.html

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валерий чкалов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дарья богданова, олег кашин, россия, происшествия