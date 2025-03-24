https://ria.ru/20250324/ingushetija-2006902328.html
В Ингушетии главу подразделения Нацбанка заподозрили в растрате
В Ингушетии главу подразделения Нацбанка заподозрили в растрате - РИА Новости, 24.03.2025
В Ингушетии главу подразделения Нацбанка заподозрили в растрате
Сотрудники ФСБ России задержали руководителя одного из подразделений Нацбанка по Ингушетии, которого подозревают в растрате в особо крупном размере, сообщила... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:30:00+03:00
2025-03-24T11:30:00+03:00
2025-03-24T11:30:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 24 мар – РИА Новости. Сотрудники ФСБ России задержали руководителя одного из подразделений Нацбанка по Ингушетии, которого подозревают в растрате в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства. "Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность одного из руководителей подразделений отделения – Национальный банк по республике Ингушетия Южного управления Центрального Банка РФ, причастного к присвоению и растрате имущества банка, вверенного ему в соответствии с должностной инструкцией, в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ РФ по Ингушетии в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение и растрата в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241231/zaderzhanie-1992118977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика ингушетия
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Ингушетия
В Ингушетии главу подразделения Нацбанка заподозрили в растрате
ФСБ задержала главу подразделения Нацбанка Ингушетии, подозреваемого в растрате