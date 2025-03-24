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В Ингушетии главу подразделения Нацбанка заподозрили в растрате - РИА Новости, 24.03.2025
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11:30 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/ingushetija-2006902328.html
В Ингушетии главу подразделения Нацбанка заподозрили в растрате
В Ингушетии главу подразделения Нацбанка заподозрили в растрате - РИА Новости, 24.03.2025
В Ингушетии главу подразделения Нацбанка заподозрили в растрате
Сотрудники ФСБ России задержали руководителя одного из подразделений Нацбанка по Ингушетии, которого подозревают в растрате в особо крупном размере, сообщила... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:30:00+03:00
2025-03-24T11:30:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 24 мар – РИА Новости. Сотрудники ФСБ России задержали руководителя одного из подразделений Нацбанка по Ингушетии, которого подозревают в растрате в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства. "Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность одного из руководителей подразделений отделения – Национальный банк по республике Ингушетия Южного управления Центрального Банка РФ, причастного к присвоению и растрате имущества банка, вверенного ему в соответствии с должностной инструкцией, в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ РФ по Ингушетии в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение и растрата в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в ведомстве.
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россия
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика ингушетия
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Ингушетия
В Ингушетии главу подразделения Нацбанка заподозрили в растрате

ФСБ задержала главу подразделения Нацбанка Ингушетии, подозреваемого в растрате

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / ФСБ России
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НАЛЬЧИК, 24 мар – РИА Новости. Сотрудники ФСБ России задержали руководителя одного из подразделений Нацбанка по Ингушетии, которого подозревают в растрате в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства.
"Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность одного из руководителей подразделений отделения – Национальный банк по республике Ингушетия Южного управления Центрального Банка РФ, причастного к присвоению и растрате имущества банка, вверенного ему в соответствии с должностной инструкцией, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ РФ по Ингушетии в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение и растрата в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в ведомстве.
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