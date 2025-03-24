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ХАМАС может освободить 5 заложников в обмен на перемирие - РИА Новости, 24.03.2025
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14:29 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/hamas-2006955526.html
ХАМАС может освободить 5 заложников в обмен на перемирие
ХАМАС может освободить 5 заложников в обмен на перемирие - РИА Новости, 24.03.2025
ХАМАС может освободить 5 заложников в обмен на перемирие
Палестинское движение ХАМАС может освободить пятерых заложников, в том числе гражданина США, в обмен на многонедельную паузу в боях с Израилем, передает... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:29:00+03:00
2025-03-24T14:29:00+03:00
в мире
израиль
сша
египет
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС может освободить пятерых заложников, в том числе гражданина США, в обмен на многонедельную паузу в боях с Израилем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного египетского чиновника. "ХАМАС освободило бы пять живых заложников, в том числе одного с гражданством США и Израиля, в обмен на пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа со стороны Израиля и многонедельную паузу в боях", - пишет агентство. В сообщении отмечается, что новое предложение о перемирии также предусматривает освобождение сотен палестинских заключенных со стороны Израиля. Неназванный член ХАМАС заявил агентству, что движение "ответило положительно" на соответствующее предложение Египта, однако не привел подробностей. Ранее в марте Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html
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в мире, израиль, сша, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС может освободить 5 заложников в обмен на перемирие

Associated Press: ХАМАС может освободить пятерых заложников, включая американца

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС может освободить пятерых заложников, в том числе гражданина США, в обмен на многонедельную паузу в боях с Израилем, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного египетского чиновника.
"ХАМАС освободило бы пять живых заложников, в том числе одного с гражданством США и Израиля, в обмен на пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа со стороны Израиля и многонедельную паузу в боях", - пишет агентство.
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
СМИ: Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников
23 марта, 06:01
В сообщении отмечается, что новое предложение о перемирии также предусматривает освобождение сотен палестинских заключенных со стороны Израиля.
Неназванный член ХАМАС заявил агентству, что движение "ответило положительно" на соответствующее предложение Египта, однако не привел подробностей.
Ранее в марте Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Здание, разрушенное в результате израильского авиаудара по городу Газа - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Армия Израиля сообщила о нанесении удара по ключевому члену ХАМАС
23 марта, 23:18
 
В миреИзраильСШАЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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