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Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах - РИА Новости, 24.03.2025
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12:06 24.03.2025 (обновлено: 13:49 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/gruziya-2006911588.html
Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах
Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах - РИА Новости, 24.03.2025
Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах
Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иноагентах, который подала его предшественница Саломе Зурабишвили,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:06:00+03:00
2025-03-24T13:49:00+03:00
грузия
михаил кавелашвили
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ТБИЛИСИ, 24 мар — РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иноагентах, который подала его предшественница Саломе Зурабишвили, сообщила пресс-служба главы государства."Президент Грузии Михаил Кавелашвили отказался от иска бывшего президента Саломе Зурабишвили в Конституционный суд в связи с законом "О прозрачности иностранного влияния", — говорится в релизе.В пресс-службе отметили, что закон способствует защите национального суверенитета и стабильному развитию страны. "Закон призван максимально широко информировать общественность о происхождении финансирования организаций, преследующих интересы иностранной силы. Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отклонить данный иск", — подчеркивается в сообщении.В мае прошлого года грузинский парламент принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный правящей партией "Грузинская мечта". Он предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы.Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф в 25 тысяч лари.Процедуры вокруг законопроекта сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: США и Евросоюз рассматривали возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия заявила, что процесс вступления Грузии в ЕС фактически остановлен.Президент Саломе Зурабишвили заблокировала закон, назвав его "российским" и "неконституционным", но парламент преодолел ее вето. В начале июня закон вступил в силу.
https://ria.ru/20250213/gruziya-1999140949.html
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грузия, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили, в мире
Грузия, Михаил Кавелашвили, Саломе Зурабишвили, В мире
Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах

Президент Грузии Кавелашвили отозвал иск против закона об иноагентах

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Кавелашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 мар — РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иноагентах, который подала его предшественница Саломе Зурабишвили, сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент Грузии Михаил Кавелашвили отказался от иска бывшего президента Саломе Зурабишвили в Конституционный суд в связи с законом "О прозрачности иностранного влияния", — говорится в релизе.
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В пресс-службе отметили, что закон способствует защите национального суверенитета и стабильному развитию страны.
"Закон призван максимально широко информировать общественность о происхождении финансирования организаций, преследующих интересы иностранной силы. Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отклонить данный иск", — подчеркивается в сообщении.
В мае прошлого года грузинский парламент принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный правящей партией "Грузинская мечта". Он предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы.
Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф в 25 тысяч лари.
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Процедуры вокруг законопроекта сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: США и Евросоюз рассматривали возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия заявила, что процесс вступления Грузии в ЕС фактически остановлен.
Президент Саломе Зурабишвили заблокировала закон, назвав его "российским" и "неконституционным", но парламент преодолел ее вето. В начале июня закон вступил в силу.
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