https://ria.ru/20250324/gruziya-2006911588.html

Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах

Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах - РИА Новости, 24.03.2025

Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах

Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иноагентах, который подала его предшественница Саломе Зурабишвили,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:06:00+03:00

2025-03-24T12:06:00+03:00

2025-03-24T13:49:00+03:00

грузия

михаил кавелашвили

саломе зурабишвили

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996649021_0:185:2452:1564_1920x0_80_0_0_7d2fa7d610a82952669cd0cd6f4c3cd0.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар — РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иноагентах, который подала его предшественница Саломе Зурабишвили, сообщила пресс-служба главы государства."Президент Грузии Михаил Кавелашвили отказался от иска бывшего президента Саломе Зурабишвили в Конституционный суд в связи с законом "О прозрачности иностранного влияния", — говорится в релизе.В пресс-службе отметили, что закон способствует защите национального суверенитета и стабильному развитию страны. "Закон призван максимально широко информировать общественность о происхождении финансирования организаций, преследующих интересы иностранной силы. Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отклонить данный иск", — подчеркивается в сообщении.В мае прошлого года грузинский парламент принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный правящей партией "Грузинская мечта". Он предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы.Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф в 25 тысяч лари.Процедуры вокруг законопроекта сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: США и Евросоюз рассматривали возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия заявила, что процесс вступления Грузии в ЕС фактически остановлен.Президент Саломе Зурабишвили заблокировала закон, назвав его "российским" и "неконституционным", но парламент преодолел ее вето. В начале июня закон вступил в силу.

https://ria.ru/20250213/gruziya-1999140949.html

https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html

https://ria.ru/20250321/sud-2006606509.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, михаил кавелашвили, саломе зурабишвили, в мире