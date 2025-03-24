https://ria.ru/20250324/gretsiya-2006897935.html

В Греции оппозиция обвинила премьера во лжи о русских ботах

В Греции оппозиция обвинила премьера во лжи о русских ботах - РИА Новости, 24.03.2025

В Греции оппозиция обвинила премьера во лжи о русских ботах

Парламентская партия Коалиция радикальных левых – Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА заявила, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис лгал с трибуны... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:07:00+03:00

2025-03-24T11:07:00+03:00

2025-03-24T11:07:00+03:00

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АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. Парламентская партия Коалиция радикальных левых – Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА заявила, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис лгал с трибуны парламента о том, что якобы "русские боты" стояли за самыми массовыми митингами в Греции, греческое общество необходимо защитить от его пропаганды, он не годен к управлению страной, считает партия. Крупнейшая оппозиционная партия ПАСОК заявила об институциональном упадке правительства. Публикация о "русских ботах" появилась на малоизвестном сайте EU Reporter и была активно подхвачена греческими мейнстримовыми СМИ. В примечании к статье EU Reporter сообщает, что она была подготовлена с помощью инструментов искусственного интеллекта, а окончательное редактирована редакцией "для обеспечения точности". Однако журналистское расследование Inside Story (insidestory .gr) показало, что публикация была фейковой. "Господин Мицотакис имел наглость с трибуны парламента приписать всеобщую массовую мобилизацию на митинги ботам и планам якобы темных сил. Он ссылался на публикацию сайта EU Reporter, в которой говорилось о скоординированной операции по мобилизации с помощью российских ботов. Однако его ложь оказалась недолговечна, поскольку журналистское расследование Inside Story показало, что "EU Reporter - это средство массовой информации, этика которого вызывает серьезные вопросы", - говорится в заявлении пресс-службы партии. Партия отмечает, что в прошлом эта новостная платформа была объектом критики со стороны авторитетных СМИ, таких как New York Times и Politico, "за публикацию проплаченных статей в пользу правительств и компаний без объявления об этом". Расследование показало, что известные сатирические страницы или аккаунты греческих комиков были представлены как боты, а автор статьи, ставшей "источником Мицотакиса", не может быть идентифицирован, говорится в документе. "Премьер-министр заявил, что мы должны "защищать честность общественных дебатов". Однако греческое общество должно быть защищено от его пропаганды. Специалист по прослушиванию, специалист по ботам, специалист по сокрытию информации. Не годен больше для управления страной", - заключает пресс-служба партии. Крупнейшая оппозиционная партия ПАСОК заявил, что правящая партия "Новая демократия" и премьер-министр "были пойманы за руку" при использовании "не имеющих оснований сценариев о российских ботах". "Правительственные тролли и всевозможные "группы правды" даже представили голос общества, в тесном сотрудничестве со своими политическими боссами, как направляемый иностранными державами. Институциональному упадку правительства нет конца", - говорится в заявлении ПАСОК. В Греции 26 января и 28 февраля этого года прошли беспрецедентно многолюдные митинги, участники обвиняли правительство страны в затягивании расследования и сокрытии доказательств по делу о крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофе, произошедшей в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года в местечке Темпи. Тогда погибли 57 человек. Мицотакис, выступая 5 марта в парламенте, заявил, что "формирование реальности" в Греции стало делом "индустрии ботов" из-за рубежа, и пообещал выяснить, кто координировал их. После этого проправительственные СМИ развернули кампанию, что митинги в Греции спровоцировали боты, большинство из них якобы с российских аккаунтов. Руководитель Национального управления кибербезопасности Михалис Блецас сказал газете "Параполитика", что он "на 99% уверен, что боты пришли из России" и готов поспорить. Замминистра инфраструктуры и транспорта Греции Никос Тахиаос заявил телеканалу Kontra, что он видит якобы "план России и мелких партий" по дестабилизации правительства Мицотакиса. Министерство транспорта обвиняют в том, что из-за его неэффективной работы железная дорога не является безопасной. Некоторые СМИ даже обнаружили офисы, связанные с ботами и российскими деятелями, в Афинах. Однако расследование Inside Story показало, что вся дискуссия о ботах началась с подозрительной публикации, "полной двусмысленностей", написанной неизвестным автором в СМИ, о существовании которого до недавнего времени никто не знал, а затем она была воспроизведена проправительственными СМИ и дошла до греческого парламента. Журналисты сообщили, что когда беседовали с предполагаемым автором статьи, он уклонялся от прямого ответа на вопрос, действительно ли он является автором, и даже прибегнул к оскорблениям и угрожающему тону.

https://ria.ru/20241218/rezolyutsiya-1989887608.html

https://ria.ru/20250321/gretsija-2006368304.html

https://ria.ru/20250125/glava-1995483619.html

https://ria.ru/20250319/gretsija-2005875278.html

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в мире, греция, россия, афины, кириакос мицотакис, евросоюз, politico