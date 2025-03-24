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Премьер Гренландии раскритиковал готовящийся визит делегации США на остров - РИА Новости, 24.03.2025
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14:18 24.03.2025 (обновлено: 15:44 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/grenlandiya-2006950001.html
Премьер Гренландии раскритиковал готовящийся визит делегации США на остров
Премьер Гренландии раскритиковал готовящийся визит делегации США на остров - РИА Новости, 24.03.2025
Премьер Гренландии раскритиковал готовящийся визит делегации США на остров
США, отправляя делегацию в Гренландию, стремятся продемонстрировать силу, заявил премьер-министр острова Муте Эгеде в интервью газете Sermitsiaq. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:18:00+03:00
2025-03-24T15:44:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
майк уолтц
парламентские выборы в гренландии
китай
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США, отправляя делегацию в Гренландию, стремятся продемонстрировать силу, заявил премьер-министр острова Муте Эгеде в интервью газете Sermitsiaq."Сейчас мы находимся на таком уровне, когда это (визит делегации США. — Прим. ред.) никоим образом нельзя охарактеризовать как безобидный визит жены политика &lt;... &gt; Для чего в Гренландию поедет советник по национальной безопасности? Единственной целью является продемонстрировать силу по отношению к нам", — сказал он.По мнению Эгеде, визит Уолтца в Гренландию заставит американцев поверить в "миссию Трампа" и давление на остров возрастет. Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.В середине марта в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума по вопросу полной независимости от Дании. При этом ни одна местная политическая партия, равно как и подавляющее большинство граждан, не поддерживает присоединение к США.До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250324/grenlandiya-2006948533.html
https://ria.ru/20250324/danija-2006968385.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, майк уолтц, парламентские выборы в гренландии , китай
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Парламентские выборы в Гренландии , Китай
Премьер Гренландии раскритиковал готовящийся визит делегации США на остров

Премьер Гренландии Эгеде: целью визита делегации США является демонстрация силы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМуте Эгеде
Муте Эгеде - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Муте Эгеде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США, отправляя делегацию в Гренландию, стремятся продемонстрировать силу, заявил премьер-министр острова Муте Эгеде в интервью газете Sermitsiaq.
"Сейчас мы находимся на таком уровне, когда это (визит делегации США. — Прим. ред.) никоим образом нельзя охарактеризовать как безобидный визит жены политика <... > Для чего в Гренландию поедет советник по национальной безопасности? Единственной целью является продемонстрировать силу по отношению к нам", — сказал он.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Появились подробности о визите делегации США в Гренландию
Вчера, 14:13

Американская делегация, включая жену вице-президента США Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, прибудет в Гренландию на этой неделе. По данным источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, он намерен посетить космическую базу Питуффик. Это, по информации газеты Financial Times, касается и министра энергетики Криса Райта, который, как ожидается, также войдет в состав делегации.

По мнению Эгеде, визит Уолтца в Гренландию заставит американцев поверить в "миссию Трампа" и давление на остров возрастет.
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Премьер Дании прокомментировала визит делегации США в Гренландию
Вчера, 14:57
Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.
В середине марта в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума по вопросу полной независимости от Дании. При этом ни одна местная политическая партия, равно как и подавляющее большинство граждан, не поддерживает присоединение к США.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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20 марта, 16:06
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМайк УолтцПарламентские выборы в ГренландииКитай
 
 
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