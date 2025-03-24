Премьер Гренландии раскритиковал готовящийся визит делегации США на остров
Премьер Гренландии Эгеде: целью визита делегации США является демонстрация силы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМуте Эгеде
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Муте Эгеде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США, отправляя делегацию в Гренландию, стремятся продемонстрировать силу, заявил премьер-министр острова Муте Эгеде в интервью газете Sermitsiaq.
"Сейчас мы находимся на таком уровне, когда это (визит делегации США. — Прим. ред.) никоим образом нельзя охарактеризовать как безобидный визит жены политика <... > Для чего в Гренландию поедет советник по национальной безопасности? Единственной целью является продемонстрировать силу по отношению к нам", — сказал он.
Американская делегация, включая жену вице-президента США Джей Ди Вэнса Ушу Вэнс, прибудет в Гренландию на этой неделе. По данным источника телеканала CBS, в поездке также примет участие советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, он намерен посетить космическую базу Питуффик. Это, по информации газеты Financial Times, касается и министра энергетики Криса Райта, который, как ожидается, также войдет в состав делегации.
По мнению Эгеде, визит Уолтца в Гренландию заставит американцев поверить в "миссию Трампа" и давление на остров возрастет.
Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.
В середине марта в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума по вопросу полной независимости от Дании. При этом ни одна местная политическая партия, равно как и подавляющее большинство граждан, не поддерживает присоединение к США.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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