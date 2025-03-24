https://ria.ru/20250324/grenlandiya-2006950001.html

Премьер Гренландии раскритиковал готовящийся визит делегации США на остров

Премьер Гренландии раскритиковал готовящийся визит делегации США на остров - РИА Новости, 24.03.2025

Премьер Гренландии раскритиковал готовящийся визит делегации США на остров

США, отправляя делегацию в Гренландию, стремятся продемонстрировать силу, заявил премьер-министр острова Муте Эгеде в интервью газете Sermitsiaq. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:18:00+03:00

2025-03-24T14:18:00+03:00

2025-03-24T15:44:00+03:00

в мире

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дональд трамп

майк уолтц

парламентские выборы в гренландии

китай

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США, отправляя делегацию в Гренландию, стремятся продемонстрировать силу, заявил премьер-министр острова Муте Эгеде в интервью газете Sermitsiaq."Сейчас мы находимся на таком уровне, когда это (визит делегации США. — Прим. ред.) никоим образом нельзя охарактеризовать как безобидный визит жены политика <... > Для чего в Гренландию поедет советник по национальной безопасности? Единственной целью является продемонстрировать силу по отношению к нам", — сказал он.По мнению Эгеде, визит Уолтца в Гренландию заставит американцев поверить в "миссию Трампа" и давление на остров возрастет. Еще до вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.В середине марта в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума по вопросу полной независимости от Дании. При этом ни одна местная политическая партия, равно как и подавляющее большинство граждан, не поддерживает присоединение к США.До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250324/grenlandiya-2006948533.html

https://ria.ru/20250324/danija-2006968385.html

https://ria.ru/20250320/grenlandiya-2006235254.html

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