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В Госдуме призвали разработать программу по противодействию травле - РИА Новости, 24.03.2025
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15:04 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/gosduma-2006971719.html
В Госдуме призвали разработать программу по противодействию травле
В Госдуме призвали разработать программу по противодействию травле - РИА Новости, 24.03.2025
В Госдуме призвали разработать программу по противодействию травле
Необходимы основания для разработки федеральными органами исполнительной власти единой государственной комплексной программы по противодействию травле, считает... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:04:00+03:00
2025-03-24T15:04:00+03:00
общество
яна лантратова
сергей миронов
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Необходимы основания для разработки федеральными органами исполнительной власти единой государственной комплексной программы по противодействию травле, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За Правду"). В Госдуме в понедельник проходит Всероссийский антибуллинговый форум "Надо поговорить!". "Мы - на базе Государственной Думы - задумались. Нам нужно создать закон рамочный. Во-первых, у нас нет понятия, что такое травля, и, конечно, очень важно ввести это понятие. Мы говорим о том, что нам нужны основания для разработки реализации ФОИВ единой государственной комплексной программы по противодействию травле. Конечно, не все органы власти поддерживают меня в этом вопросе, но, я считаю, что комплексная программа должна быть", - сказала Лантратова. Она отметила, что Госдума совместно с Минпросвещения, фондом "Защитники Отечества" а также с Минобороны будет запускать программу по переподготовке психологов по теме работы с горем и работы с девиантными детьми. По ее словам, министерство просвещения "очень плотно занимается этой темой", и постоянно ведется переподготовка психологов и готовятся советники по воспитанию, которые работают с детьми. Кроме того, лидер партии СРЗП Сергей Миронов добавил, что в Госдуме разрабатывается "антибуллинговый" законопроект. Он подчеркнул, что проектом предполагается обязать школы направлять информацию о случаях буллинга в полицию, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. "Школы часто замалчивают факты такой травли… Но, к сожалению, результатом молчания становятся покалеченные судьбы детей, а порой и гибель", - сказал Миронов.
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общество, яна лантратова, сергей миронов, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуме призвали разработать программу по противодействию травле

Депутат Лантратова: необходимо разработать программу по противодействию травле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Необходимы основания для разработки федеральными органами исполнительной власти единой государственной комплексной программы по противодействию травле, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За Правду").
В Госдуме в понедельник проходит Всероссийский антибуллинговый форум "Надо поговорить!".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В Госдуме предложили посылать школьников на курс исправления за травлю
22 сентября 2024, 17:05
"Мы - на базе Государственной Думы - задумались. Нам нужно создать закон рамочный. Во-первых, у нас нет понятия, что такое травля, и, конечно, очень важно ввести это понятие. Мы говорим о том, что нам нужны основания для разработки реализации ФОИВ единой государственной комплексной программы по противодействию травле. Конечно, не все органы власти поддерживают меня в этом вопросе, но, я считаю, что комплексная программа должна быть", - сказала Лантратова.
Она отметила, что Госдума совместно с Минпросвещения, фондом "Защитники Отечества" а также с Минобороны будет запускать программу по переподготовке психологов по теме работы с горем и работы с девиантными детьми. По ее словам, министерство просвещения "очень плотно занимается этой темой", и постоянно ведется переподготовка психологов и готовятся советники по воспитанию, которые работают с детьми.
Кроме того, лидер партии СРЗП Сергей Миронов добавил, что в Госдуме разрабатывается "антибуллинговый" законопроект. Он подчеркнул, что проектом предполагается обязать школы направлять информацию о случаях буллинга в полицию, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
"Школы часто замалчивают факты такой травли… Но, к сожалению, результатом молчания становятся покалеченные судьбы детей, а порой и гибель", - сказал Миронов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Госдуме рассмотрят законопроект о профилактике буллинга
13 декабря 2024, 13:57
 
ОбществоЯна ЛантратоваСергей МироновГосдума РФ
 
 
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