https://ria.ru/20250324/gosduma-2006971719.html

В Госдуме призвали разработать программу по противодействию травле

В Госдуме призвали разработать программу по противодействию травле - РИА Новости, 24.03.2025

В Госдуме призвали разработать программу по противодействию травле

Необходимы основания для разработки федеральными органами исполнительной власти единой государственной комплексной программы по противодействию травле, считает... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:04:00+03:00

2025-03-24T15:04:00+03:00

2025-03-24T15:04:00+03:00

общество

яна лантратова

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Необходимы основания для разработки федеральными органами исполнительной власти единой государственной комплексной программы по противодействию травле, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За Правду"). В Госдуме в понедельник проходит Всероссийский антибуллинговый форум "Надо поговорить!". "Мы - на базе Государственной Думы - задумались. Нам нужно создать закон рамочный. Во-первых, у нас нет понятия, что такое травля, и, конечно, очень важно ввести это понятие. Мы говорим о том, что нам нужны основания для разработки реализации ФОИВ единой государственной комплексной программы по противодействию травле. Конечно, не все органы власти поддерживают меня в этом вопросе, но, я считаю, что комплексная программа должна быть", - сказала Лантратова. Она отметила, что Госдума совместно с Минпросвещения, фондом "Защитники Отечества" а также с Минобороны будет запускать программу по переподготовке психологов по теме работы с горем и работы с девиантными детьми. По ее словам, министерство просвещения "очень плотно занимается этой темой", и постоянно ведется переподготовка психологов и готовятся советники по воспитанию, которые работают с детьми. Кроме того, лидер партии СРЗП Сергей Миронов добавил, что в Госдуме разрабатывается "антибуллинговый" законопроект. Он подчеркнул, что проектом предполагается обязать школы направлять информацию о случаях буллинга в полицию, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. "Школы часто замалчивают факты такой травли… Но, к сожалению, результатом молчания становятся покалеченные судьбы детей, а порой и гибель", - сказал Миронов.

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общество, яна лантратова, сергей миронов, госдума рф