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В Госдепе рассказали об обсуждении территориальных вопросов Украины - РИА Новости, 24.03.2025
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21:31 24.03.2025 (обновлено: 21:36 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/gosdep-2007063665.html
В Госдепе рассказали об обсуждении территориальных вопросов Украины
В Госдепе рассказали об обсуждении территориальных вопросов Украины - РИА Новости, 24.03.2025
В Госдепе рассказали об обсуждении территориальных вопросов Украины
Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс на вопрос о том, ведется ли обсуждение территориальных и других вопросов украинского конфликта, заявила, что... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T21:31:00+03:00
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украина
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
государственный департамент сша
сша
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс на вопрос о том, ведется ли обсуждение территориальных и других вопросов украинского конфликта, заявила, что различия между сторонами будут проговариваться после установления режима прекращения огня."Когда будет полное прекращение огня, мы сможем обсудить различия и что последует для достижения устойчивого мира", - сказала Брюс на брифинге.Так она ответила на вопрос о том, обсуждаются ли территориальные и другие вопросы украинского конфликта.По словам Брюс, из-за подхода нынешней администрации, отличающегося от позиции предыдущего руководства США, "происходит много дискуссий и обсуждений"."Суть того, что мы пытаемся сделать, одна вещь перед нами: договориться о мире в регионе. На этом сосредоточены президент и госсекретарь", - сказала она.
https://ria.ru/20250324/tramp-2007059303.html
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украина, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), государственный департамент сша, сша
Украина, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Государственный департамент США, США
В Госдепе рассказали об обсуждении территориальных вопросов Украины

Госдеп: различия между РФ и Украиной будут обсуждаться после прекращения огня

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс на вопрос о том, ведется ли обсуждение территориальных и других вопросов украинского конфликта, заявила, что различия между сторонами будут проговариваться после установления режима прекращения огня.
"Когда будет полное прекращение огня, мы сможем обсудить различия и что последует для достижения устойчивого мира", - сказала Брюс на брифинге.
Так она ответила на вопрос о том, обсуждаются ли территориальные и другие вопросы украинского конфликта.
По словам Брюс, из-за подхода нынешней администрации, отличающегося от позиции предыдущего руководства США, "происходит много дискуссий и обсуждений".
"Суть того, что мы пытаемся сделать, одна вещь перед нами: договориться о мире в регионе. На этом сосредоточены президент и госсекретарь", - сказала она.
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