https://ria.ru/20250324/gosdep-2007063665.html

В Госдепе рассказали об обсуждении территориальных вопросов Украины

В Госдепе рассказали об обсуждении территориальных вопросов Украины - РИА Новости, 24.03.2025

В Госдепе рассказали об обсуждении территориальных вопросов Украины

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс на вопрос о том, ведется ли обсуждение территориальных и других вопросов украинского конфликта, заявила, что... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T21:31:00+03:00

2025-03-24T21:31:00+03:00

2025-03-24T21:36:00+03:00

украина

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

государственный департамент сша

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс на вопрос о том, ведется ли обсуждение территориальных и других вопросов украинского конфликта, заявила, что различия между сторонами будут проговариваться после установления режима прекращения огня."Когда будет полное прекращение огня, мы сможем обсудить различия и что последует для достижения устойчивого мира", - сказала Брюс на брифинге.Так она ответила на вопрос о том, обсуждаются ли территориальные и другие вопросы украинского конфликта.По словам Брюс, из-за подхода нынешней администрации, отличающегося от позиции предыдущего руководства США, "происходит много дискуссий и обсуждений"."Суть того, что мы пытаемся сделать, одна вещь перед нами: договориться о мире в регионе. На этом сосредоточены президент и госсекретарь", - сказала она.

https://ria.ru/20250324/tramp-2007059303.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), государственный департамент сша, сша