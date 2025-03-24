В Госдепе призвали Иран сесть за стол переговоров
Брюс: США считают, что Иран должен сесть за стол переговоров
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. США считают, что Иран должен сесть за стол переговоров с Вашингтоном, поскольку американские власти настроены всерьез по отношению к Тегерану, а тот не имеет множества опций, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.
“Президент настроен серьезно, (госсекретарь - ред.) Марко Рубио настроен серьезно. Им придется сесть за стол переговоров ради сделки”, - сообщила она в эфире телеканала Fox News.
По мнению Брюс, у Тегерана в настоящее время нет множества опций и власти Исламской Республики должны отреагировать на тот “факт”, что знакомый им мир изменился. Она также напомнила об угрозе со стороны президента США Дональда Трампа использовать военный путь по отношению к Ирану.
“Президент направил уведомление, где говорилось, что либо вам придется вести с нами переговоры, заключать сделку, либо будут задействованы военные силы”, - добавила она.
Ранее в понедельник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет вступать в прямые переговоры с США из-за ежедневных обвинений и неприемлемых требований со стороны Вашингтона, однако "путь непрямых переговоров открыт".
Заявление министра прозвучало на фоне сообщения портала Axios, сделанного 19 марта со ссылкой на источники, в котором говорилось, что президента США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Иранааятолле Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
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В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.