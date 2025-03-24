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Глава МИД Кубы рассказал о планах Израиля продолжать этнические чистки - РИА Новости, 24.03.2025
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19:11 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/glava-2007044488.html
Глава МИД Кубы рассказал о планах Израиля продолжать этнические чистки
Глава МИД Кубы рассказал о планах Израиля продолжать этнические чистки - РИА Новости, 24.03.2025
Глава МИД Кубы рассказал о планах Израиля продолжать этнические чистки
Создание Израилем органа по вопросам добровольной эмиграции из сектора Газа свидетельствует о его решимости продолжать этнические чистки и геноцид на этой... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:11:00+03:00
2025-03-24T19:11:00+03:00
в мире
израиль
сша
куба
биньямин нетаньяху
бруно родригес паррилья
дональд трамп
хамас
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МЕХИКО, 24 мар - РИА Новости. Создание Израилем органа по вопросам добровольной эмиграции из сектора Газа свидетельствует о его решимости продолжать этнические чистки и геноцид на этой территории, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. "Создание Израилем агентства по управлению "добровольным выездом" палестинцев из Газы является еще одним свидетельством его решимости проводить этнические чистки и продолжать геноцид в секторе любой ценой. Подобные действия не могут оставаться безнаказанными", - написал Родригес в своем Telegram-канале. Cоветник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил накануне, что кабмин Израиля одобрил создание органа по вопросам добровольной эмиграции из сектора Газа. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.
https://ria.ru/20250324/oon-2006982845.html
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в мире, израиль, сша, куба, биньямин нетаньяху, бруно родригес паррилья, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Куба, Биньямин Нетаньяху, Бруно Родригес Паррилья, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Глава МИД Кубы рассказал о планах Израиля продолжать этнические чистки

Родригес: Израиль намерен продолжать этнические чистки в секторе Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в секторе Газа
Последствия авиаударов Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в секторе Газа. Архивное фото
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МЕХИКО, 24 мар - РИА Новости. Создание Израилем органа по вопросам добровольной эмиграции из сектора Газа свидетельствует о его решимости продолжать этнические чистки и геноцид на этой территории, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Создание Израилем агентства по управлению "добровольным выездом" палестинцев из Газы является еще одним свидетельством его решимости проводить этнические чистки и продолжать геноцид в секторе любой ценой. Подобные действия не могут оставаться безнаказанными", - написал Родригес в своем Telegram-канале.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В ООН назвали запрет Израиля на гумпомощь в Газу коллективным наказанием
Вчера, 15:39
Cоветник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил накануне, что кабмин Израиля одобрил создание органа по вопросам добровольной эмиграции из сектора Газа.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.
С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках первого этапа соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.
Второго марта Израиль объявил о запрете на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, а также пригрозил дальнейшим давлением на ХАМАС за отказ принять новый американский план продления перемирия в анклаве и освобождении оставшихся заложников. Израиль заинтересован в продолжении первого этапа сделки, чтобы освободить всех заложников и при этом не давать гарантий о прекращении войны. ХАМАС в свою очередь настаивает на переходе ко второму этапу сделки по Газе, который предусматривает полное прекращение войны и вывод израильских войск из анклава.
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В секторе Газа обстреляли офис Красного Креста
Вчера, 18:11
 
В миреИзраильСШАКубаБиньямин НетаньяхуБруно Родригес ПаррильяДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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