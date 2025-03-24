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В ГД одобрили ограничение выдачи наличных через банкомат при мошенничестве
В ГД одобрили ограничение выдачи наличных через банкомат при мошенничестве - РИА Новости, 24.03.2025
В ГД одобрили ограничение выдачи наличных через банкомат при мошенничестве
Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку об ограничении на 48 часов выдачи наличных денежных средств через банкомат на сумму до 50 тысяч рублей в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:37:00+03:00
2025-03-24T16:37:00+03:00
2025-03-24T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку об ограничении на 48 часов выдачи наличных денежных средств через банкомат на сумму до 50 тысяч рублей в сутки при наличии признаков мошенничества, сообщается в документе, который размещен в думской электронной базе. "При наличии признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента посредством банкоматов кредитная организация, предоставившая клиенту платежную карту, обязана на 48 часов с момента направления запроса на выдачу наличных денежных средств ограничить выдачу наличных денежных средств на сумму до 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения", - сказано в тексте поправок.
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технологии, госдума рф, общество
Технологии, Госдума РФ, Общество
В ГД одобрили ограничение выдачи наличных через банкомат при мошенничестве
Комитет ГД одобрил ограничение выдачи денег при признаках мошенничества