https://ria.ru/20250324/gadyuki-2006900520.html
Жителей Подмосковья предупредили о гадюках
Жителей Подмосковья предупредили о гадюках - РИА Новости, 24.03.2025
Жителей Подмосковья предупредили о гадюках
Первые гадюки начали пробуждаться в Подмосковье, встретить их можно на камнях, бревнах, лесных тропинках, а также на собственном участке, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:24:00+03:00
2025-03-24T11:24:00+03:00
2025-03-24T11:24:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
клин
серпухов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Первые гадюки начали пробуждаться в Подмосковье, встретить их можно на камнях, бревнах, лесных тропинках, а также на собственном участке, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Московской области. "В Подмосковье начали пробуждаться первые гадюки. Весна в Подмосковье – это не только первые подснежники, пение птиц, но и время пробуждения от зимней спячки змей! Это означает, что нужно быть особенно внимательными на прогулках в лесу и даже на собственном участке", - отметили в пресс-службе ведомства. По данным минэкологии региона, гадюка обыкновенная активна днем и встречается в городских округах Клин, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Богородский, Сергиево-Посадский, Серпухов и Талдомский, а также на территориях муниципальных округов Егорьевск, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино, Можайский. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал, что гадюк можно встретить на камнях, бревнах, лесных тропинках. "Главное – вовремя распознать нежелательного гостя и не перепутать его с безобидным ужом", - сказал Мосин, слова которого приводятся в сообщении. Как отметили в ведомстве, в Подмосковье, помимо гадюки обыкновенной, обитают и другие виды змей, такие как медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все три змеи занесены в Красную книгу Московской области, и ядовитой среди них является только первая, с которой зачастую путают ужа. Однако уж имеет характерные желтые "очки" на голове и округлую голову, зрачки – круглые, в то время как гадюка имеет треугольную голову и вертикальные сплюснутые зрачки. "Во избежание нежелательных встреч с непрошенными гостями на дачных участках рекомендуется поддерживать их в ухоженном состоянии: регулярно окашивать траву, не допускать замусоривания территории, не складировать спиленные деревья и бревна, засыпать ямы", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250121/zmeya-1994809324.html
https://ria.ru/20240723/podmoskove-1961506833.html
https://ria.ru/20240401/zmeya-1937128792.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), клин, серпухов
Общество, Московская область (Подмосковье), Клин, Серпухов
Жителей Подмосковья предупредили о гадюках
Минэкологии: в Подмосковье начали пробуждаться от зимней спячки первые гадюки
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Первые гадюки начали пробуждаться в Подмосковье, встретить их можно на камнях, бревнах, лесных тропинках, а также на собственном участке, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Московской области.
"В Подмосковье
начали пробуждаться первые гадюки. Весна в Подмосковье – это не только первые подснежники, пение птиц, но и время пробуждения от зимней спячки змей! Это означает, что нужно быть особенно внимательными на прогулках в лесу и даже на собственном участке", - отметили в пресс-службе ведомства.
По данным минэкологии региона, гадюка обыкновенная активна днем и встречается в городских округах Клин
, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Богородский, Сергиево-Посадский, Серпухов
и Талдомский, а также на территориях муниципальных округов Егорьевск
, Зарайск
, Луховицы
, Серебряные Пруды, Шатура
, Лотошино, Можайский.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал, что гадюк можно встретить на камнях, бревнах, лесных тропинках.
"Главное – вовремя распознать нежелательного гостя и не перепутать его с безобидным ужом", - сказал Мосин, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в Подмосковье, помимо гадюки обыкновенной, обитают и другие виды змей, такие как медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все три змеи занесены в Красную книгу Московской области, и ядовитой среди них является только первая, с которой зачастую путают ужа. Однако уж имеет характерные желтые "очки" на голове и округлую голову, зрачки – круглые, в то время как гадюка имеет треугольную голову и вертикальные сплюснутые зрачки.
"Во избежание нежелательных встреч с непрошенными гостями на дачных участках рекомендуется поддерживать их в ухоженном состоянии: регулярно окашивать траву, не допускать замусоривания территории, не складировать спиленные деревья и бревна, засыпать ямы", - добавили в пресс-службе.