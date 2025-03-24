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Жителей Подмосковья предупредили о гадюках - РИА Новости, 24.03.2025
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11:24 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/gadyuki-2006900520.html
Жителей Подмосковья предупредили о гадюках
Жителей Подмосковья предупредили о гадюках - РИА Новости, 24.03.2025
Жителей Подмосковья предупредили о гадюках
Первые гадюки начали пробуждаться в Подмосковье, встретить их можно на камнях, бревнах, лесных тропинках, а также на собственном участке, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:24:00+03:00
2025-03-24T11:24:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
клин
серпухов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Первые гадюки начали пробуждаться в Подмосковье, встретить их можно на камнях, бревнах, лесных тропинках, а также на собственном участке, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Московской области. "В Подмосковье начали пробуждаться первые гадюки. Весна в Подмосковье – это не только первые подснежники, пение птиц, но и время пробуждения от зимней спячки змей! Это означает, что нужно быть особенно внимательными на прогулках в лесу и даже на собственном участке", - отметили в пресс-службе ведомства. По данным минэкологии региона, гадюка обыкновенная активна днем и встречается в городских округах Клин, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Богородский, Сергиево-Посадский, Серпухов и Талдомский, а также на территориях муниципальных округов Егорьевск, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино, Можайский. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал, что гадюк можно встретить на камнях, бревнах, лесных тропинках. "Главное – вовремя распознать нежелательного гостя и не перепутать его с безобидным ужом", - сказал Мосин, слова которого приводятся в сообщении. Как отметили в ведомстве, в Подмосковье, помимо гадюки обыкновенной, обитают и другие виды змей, такие как медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все три змеи занесены в Красную книгу Московской области, и ядовитой среди них является только первая, с которой зачастую путают ужа. Однако уж имеет характерные желтые "очки" на голове и округлую голову, зрачки – круглые, в то время как гадюка имеет треугольную голову и вертикальные сплюснутые зрачки. "Во избежание нежелательных встреч с непрошенными гостями на дачных участках рекомендуется поддерживать их в ухоженном состоянии: регулярно окашивать траву, не допускать замусоривания территории, не складировать спиленные деревья и бревна, засыпать ямы", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250121/zmeya-1994809324.html
https://ria.ru/20240723/podmoskove-1961506833.html
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), клин, серпухов
Общество, Московская область (Подмосковье), Клин, Серпухов
Жителей Подмосковья предупредили о гадюках

Минэкологии: в Подмосковье начали пробуждаться от зимней спячки первые гадюки

CC BY-SA 3.0 / Marek Szczepanek / Обыкновенная гадюка
Обыкновенная гадюка - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
CC BY-SA 3.0 / Marek Szczepanek /
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Первые гадюки начали пробуждаться в Подмосковье, встретить их можно на камнях, бревнах, лесных тропинках, а также на собственном участке, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природопользования Московской области.
Подмосковье начали пробуждаться первые гадюки. Весна в Подмосковье – это не только первые подснежники, пение птиц, но и время пробуждения от зимней спячки змей! Это означает, что нужно быть особенно внимательными на прогулках в лесу и даже на собственном участке", - отметили в пресс-службе ведомства.
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По данным минэкологии региона, гадюка обыкновенная активна днем и встречается в городских округах Клин, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Богородский, Сергиево-Посадский, Серпухов и Талдомский, а также на территориях муниципальных округов Егорьевск, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино, Можайский.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал, что гадюк можно встретить на камнях, бревнах, лесных тропинках.
"Главное – вовремя распознать нежелательного гостя и не перепутать его с безобидным ужом", - сказал Мосин, слова которого приводятся в сообщении.
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"Во избежание нежелательных встреч с непрошенными гостями на дачных участках рекомендуется поддерживать их в ухоженном состоянии: регулярно окашивать траву, не допускать замусоривания территории, не складировать спиленные деревья и бревна, засыпать ямы", - добавили в пресс-службе.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)КлинСерпухов
 
 
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