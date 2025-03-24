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Появились кадры задержания мужчины, подозреваемого в работе на Киев - РИА Новости, 24.03.2025
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10:05 24.03.2025 (обновлено: 10:07 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/fsb-2006877589.html
Появились кадры задержания мужчины, подозреваемого в работе на Киев
Появились кадры задержания мужчины, подозреваемого в работе на Киев - РИА Новости, 24.03.2025
Появились кадры задержания мужчины, подозреваемого в работе на Киев
ФСБ РФ показала видео задержания сотрудника одного из контрольно-надзорных органов России, подозреваемого в госизмене и работе на Киев. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:05:00+03:00
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происшествия
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания сотрудника одного из контрольно-надзорных органов России, подозреваемого в госизмене и работе на Киев. Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили о задержании сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России, его подозревают в государственной измене и передаче Киеву сведений о мерах по защите объектов промышленности и энергетики в приграничье, На кадрах показан момент задержания подозреваемого и заключения его под стражу.
https://ria.ru/20241224/fsb-1990969876.html
россия
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Задержание сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ, подозреваемого в госизмене
ФСБ показала видео задержания сотрудника одного из контрольно-надзорных органов России, подозреваемого в работе на Киев.
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происшествия, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появились кадры задержания мужчины, подозреваемого в работе на Киев

ФСБ показала кадры задержания мужчины, подозреваемого в работе на Киев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания сотрудника одного из контрольно-надзорных органов России, подозреваемого в госизмене и работе на Киев.
Ранее в ЦОС ФСБ РФ сообщили о задержании сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России, его подозревают в государственной измене и передаче Киеву сведений о мерах по защите объектов промышленности и энергетики в приграничье,
На кадрах показан момент задержания подозреваемого и заключения его под стражу.
Задержание сотрудника предприятия по делу о госизмене - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену
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ПроисшествияРоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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