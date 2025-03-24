https://ria.ru/20250324/fsb-2006869176.html

ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа, работавшего на Киев

ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа, работавшего на Киев - РИА Новости, 24.03.2025

ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа, работавшего на Киев

Сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов задержали за шпионаж в пользу Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:47:00+03:00

2025-03-24T09:47:00+03:00

2025-03-24T12:01:00+03:00

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов задержали за шпионаж в пользу Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене", — говорится в релизе.Как уточнили в спецслужбе, чиновник на конфиденциальной основе связался с представителями Украины, чтобы сотрудничать с ними в деятельности, направленной против безопасности России.В прошлом году он по собственной инициативе передал украинской стороне сведения о работах по защите промышленных и энергообъектов на приграничных территориях, а также о местах дислокации российских подразделений.Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Суд отправил его под стражу.Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, добавили в ЦОС.

https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html

https://ria.ru/20250314/fsb-2004914944.html

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Задержание сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ, подозреваемого в госизмене ФСБ показала видео задержания сотрудника одного из контрольно-надзорных органов России, подозреваемого в работе на Киев. 2025-03-24T09:47 true PT0M54S

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киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, безопасность