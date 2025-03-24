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ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа, работавшего на Киев - РИА Новости, 24.03.2025
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09:47 24.03.2025 (обновлено: 12:01 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/fsb-2006869176.html
ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа, работавшего на Киев
ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа, работавшего на Киев - РИА Новости, 24.03.2025
ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа, работавшего на Киев
Сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов задержали за шпионаж в пользу Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 24.03.2025
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киев
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов задержали за шпионаж в пользу Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене", — говорится в релизе.Как уточнили в спецслужбе, чиновник на конфиденциальной основе связался с представителями Украины, чтобы сотрудничать с ними в деятельности, направленной против безопасности России.В прошлом году он по собственной инициативе передал украинской стороне сведения о работах по защите промышленных и энергообъектов на приграничных территориях, а также о местах дислокации российских подразделений.Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Суд отправил его под стражу.Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, добавили в ЦОС.
https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html
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Задержание сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ, подозреваемого в госизмене
ФСБ показала видео задержания сотрудника одного из контрольно-надзорных органов России, подозреваемого в работе на Киев.
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киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, безопасность
Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина, Безопасность
ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа, работавшего на Киев

ФСБ задержала сотрудника ЦА контрольно-надзорного органа РФ, работавшего на Киев

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов задержали за шпионаж в пользу Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов Российской Федерации по подозрению в государственной измене", — говорится в релизе.
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Как уточнили в спецслужбе, чиновник на конфиденциальной основе связался с представителями Украины, чтобы сотрудничать с ними в деятельности, направленной против безопасности России.
В прошлом году он по собственной инициативе передал украинской стороне сведения о работах по защите промышленных и энергообъектов на приграничных территориях, а также о местах дислокации российских подразделений.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. Суд отправил его под стражу.
Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, добавили в ЦОС.
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КиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаБезопасность
 
 
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