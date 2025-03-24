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В Финляндии потребовали отстранить Израиль от участия в "Евровидении" - РИА Новости, 24.03.2025
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18:24 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/finljandija-2007032805.html
В Финляндии потребовали отстранить Израиль от участия в "Евровидении"
В Финляндии потребовали отстранить Израиль от участия в "Евровидении" - РИА Новости, 24.03.2025
В Финляндии потребовали отстранить Израиль от участия в "Евровидении"
Более 10 тысяч человек в Финляндии подписали петиции с требованием отстранить Израиль от участия в конкурсе "Евровидение" в этому году, сообщает в понедельник... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:24:00+03:00
2025-03-24T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 10 тысяч человек в Финляндии подписали петиции с требованием отстранить Израиль от участия в конкурсе "Евровидение" в этому году, сообщает в понедельник составитель петиций - финская сеть поддержки Палестины Sumud. "Финской телерадиовещательной компании Yle были переданы две петиции с требованием оказать давление на Европейский вещательный союз (EBU), чтобы исключить Израиль из конкурса песни "Евровидение". Если Израиль примет участие в конкурсе, подписанты призывают Yle бойкотировать мероприятие, отозвав представителя Финляндии с конкурса", - говорится в сообщении организации. Петиция финских музыкантов и деятелей культурной собрала более 500 подписей, а общественная петиция – более 10 тысяч, уточняется в сообщении. Финал конкурса пройдет в Базеле в Швейцарии с 13 по 17 мая 2025 года.
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израиль, финляндия, палестина, в мире
Израиль, Финляндия, Палестина, В мире
В Финляндии потребовали отстранить Израиль от участия в "Евровидении"

Более 10 тыс человек в Финляндии требуют отстранить Израиль от Евровидения

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 10 тысяч человек в Финляндии подписали петиции с требованием отстранить Израиль от участия в конкурсе "Евровидение" в этому году, сообщает в понедельник составитель петиций - финская сеть поддержки Палестины Sumud.
"Финской телерадиовещательной компании Yle были переданы две петиции с требованием оказать давление на Европейский вещательный союз (EBU), чтобы исключить Израиль из конкурса песни "Евровидение". Если Израиль примет участие в конкурсе, подписанты призывают Yle бойкотировать мероприятие, отозвав представителя Финляндии с конкурса", - говорится в сообщении организации.
Петиция финских музыкантов и деятелей культурной собрала более 500 подписей, а общественная петиция – более 10 тысяч, уточняется в сообщении.
Финал конкурса пройдет в Базеле в Швейцарии с 13 по 17 мая 2025 года.
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