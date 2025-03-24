https://ria.ru/20250324/finljandija-2007032805.html
В Финляндии потребовали отстранить Израиль от участия в "Евровидении"
В Финляндии потребовали отстранить Израиль от участия в "Евровидении" - РИА Новости, 24.03.2025
В Финляндии потребовали отстранить Израиль от участия в "Евровидении"
Более 10 тысяч человек в Финляндии подписали петиции с требованием отстранить Израиль от участия в конкурсе "Евровидение" в этому году, сообщает в понедельник... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:24:00+03:00
2025-03-24T18:24:00+03:00
2025-03-24T18:24:00+03:00
израиль
финляндия
палестина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 10 тысяч человек в Финляндии подписали петиции с требованием отстранить Израиль от участия в конкурсе "Евровидение" в этому году, сообщает в понедельник составитель петиций - финская сеть поддержки Палестины Sumud. "Финской телерадиовещательной компании Yle были переданы две петиции с требованием оказать давление на Европейский вещательный союз (EBU), чтобы исключить Израиль из конкурса песни "Евровидение". Если Израиль примет участие в конкурсе, подписанты призывают Yle бойкотировать мероприятие, отозвав представителя Финляндии с конкурса", - говорится в сообщении организации. Петиция финских музыкантов и деятелей культурной собрала более 500 подписей, а общественная петиция – более 10 тысяч, уточняется в сообщении. Финал конкурса пройдет в Базеле в Швейцарии с 13 по 17 мая 2025 года.
https://ria.ru/20250306/begstvo-2003328681.html
израиль
финляндия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87ea512ad175900acec705482cce3b9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, финляндия, палестина, в мире
Израиль, Финляндия, Палестина, В мире
В Финляндии потребовали отстранить Израиль от участия в "Евровидении"
Более 10 тыс человек в Финляндии требуют отстранить Израиль от Евровидения