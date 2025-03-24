При эвакуации людей в Курской области нашли девять тел мирных жителей
В Суджанском районе Курской области при эвакуации нашли 9 тел мирных жителей
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 24 мар - РИА Новости. Девять тел мирных жителей обнаружены при эвакуации людей в ранее оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области, сообщил курский имам и волонтёр Иса Салимсултанов в Telegram-канале.
"Сегодня вывезли троих людей, но и нашли девять трупов мирных жителей, где мы работали по адресам", - сообщил Салимсултанов.
Как он пишет, в населенном пункте Махновка (Суджанский район - ред.) найдены тела пяти мирных жителей - четырех мужчин и женщины. Он также добавил, что имена погибших неизвестны.
"По первым пяти видео сняли, но опознать человека сложно", - сообщил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.