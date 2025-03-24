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При эвакуации людей в Курской области нашли девять тел мирных жителей - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:02 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/evakuatsiya-2007072314.html
При эвакуации людей в Курской области нашли девять тел мирных жителей
При эвакуации людей в Курской области нашли девять тел мирных жителей - РИА Новости, 24.03.2025
При эвакуации людей в Курской области нашли девять тел мирных жителей
Девять тел мирных жителей обнаружены при эвакуации людей в ранее оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области, сообщил курский имам и волонтёр Иса... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:02:00+03:00
2025-03-24T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
валерий герасимов
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 24 мар - РИА Новости. Девять тел мирных жителей обнаружены при эвакуации людей в ранее оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области, сообщил курский имам и волонтёр Иса Салимсултанов в Telegram-канале. "Сегодня вывезли троих людей, но и нашли девять трупов мирных жителей, где мы работали по адресам", - сообщил Салимсултанов.Как он пишет, в населенном пункте Махновка (Суджанский район - ред.) найдены тела пяти мирных жителей - четырех мужчин и женщины. Он также добавил, что имена погибших неизвестны. "По первым пяти видео сняли, но опознать человека сложно", - сообщил он. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250322/vsu-2006680149.html
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
При эвакуации людей в Курской области нашли девять тел мирных жителей

В Суджанском районе Курской области при эвакуации нашли 9 тел мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 24 мар - РИА Новости. Девять тел мирных жителей обнаружены при эвакуации людей в ранее оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области, сообщил курский имам и волонтёр Иса Салимсултанов в Telegram-канале.
"Сегодня вывезли троих людей, но и нашли девять трупов мирных жителей, где мы работали по адресам", - сообщил Салимсултанов.
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Как он пишет, в населенном пункте Махновка (Суджанский район - ред.) найдены тела пяти мирных жителей - четырех мужчин и женщины. Он также добавил, что имена погибших неизвестны.
"По первым пяти видео сняли, но опознать человека сложно", - сообщил он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районВалерий ГерасимовДмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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