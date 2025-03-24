https://ria.ru/20250324/ekstremizm-2006851156.html

В Кузбассе заключенного обвинили в пропаганде экстремистского движения

В Кузбассе заключенного обвинили в пропаганде экстремистского движения - РИА Новости, 24.03.2025

В Кузбассе заключенного обвинили в пропаганде экстремистского движения

Заключенного, отбывающего наказание в колонии Кузбасса, обвиняют в пропаганде экстремистского и запрещенного в РФ движения АУЕ*, по этому делу ему грозит до 6... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T05:41:00+03:00

2025-03-24T05:41:00+03:00

2025-03-24T05:41:00+03:00

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КЕМЕРОВО, 24 мар – РИА Новости. Заключенного, отбывающего наказание в колонии Кузбасса, обвиняют в пропаганде экстремистского и запрещенного в РФ движения АУЕ*, по этому делу ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона. Юргинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заключенного, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). "Следствием установлено, что обвиняемый, отбывая в соответствии с приговором суда наказание в исправительной колонии, изучил принципы и традиции международного криминального движения "АУЕ"*, признанного экстремистским. С целью продолжения деятельности движения и расширения круга его участников он проводил среди заключенных пропаганду, вовлекая их в экстремистскую деятельность", – говорится в сообщении. Уточняется, что преступная деятельность мужчины выявлена сотрудниками ФСБ и ГУФСИН России. Отмечается, что обвиняемый вину в преступлении признал. "За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело направлено в Юргинский городской суд для рассмотрения по существу", – сообщили в прокуратуре. Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)*". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240820/moskva-1967209929.html

https://ria.ru/20250211/uljanovsk-1998688266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)