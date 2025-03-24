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Экс-партнер сына Байдена получит помилование, заявил Трамп

Экс-партнер сына Байдена получит помилование, заявил Трамп - РИА Новости, 24.03.2025

Экс-партнер сына Байдена получит помилование, заявил Трамп

Бывший бизнес-партнер сына экс-президента США Джо Байдена Хантера Девон Арчер, который позже давал против него судебные показания, получит помилование, заявил... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:23:00+03:00

2025-03-24T13:23:00+03:00

2025-03-24T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бывший бизнес-партнер сына экс-президента США Джо Байдена Хантера Девон Арчер, который позже давал против него судебные показания, получит помилование, заявил президент США Дональд Трамп. "Он получит полное помилование. Семья Байдена его обманула. Они уничтожили его, как пытались сделать с множеством людей", - заявил Трамп изданию New York Post. Сам Арчер позже поблагодарил Трампа за помилование, назвав целью всех открытых против него судебных дел разрушение его репутации и стремление заставить его замолчать. Арчер, как и Хантер Байден, состоял в руководстве украинской газовой компании Burisma. В 2018 году он был признан присяжными виновным за участие в мошеннической схеме, связанной с продажей облигаций, ему назначили год в тюрьме, однако он пока не отбыл это наказание. Второго декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, а в последние часы своего президентства 20 января он превентивно помиловал ряд членов своей семьи. По мнению Байдена, его семья подвергалась нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль самому политику. Ранее республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за 10 лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов от иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем. В докладе также говорилось, что Байден вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса утверждает, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме подчеркивают, что Байден-старший в бизнес сына вовлечен никогда не был. Арчер заявил законодателям, что Хантер Байден общался с отцом ежедневно, и за 10 лет дружбы с сыном президента сам свидетель около 20 раз подключался к их разговорам по громкой связи, однако беседы касались отвлеченных тем, например, погоды. Сам Байден также отвергает, что участвовал в деловых предприятиях сына, просьбу прокомментировать показания Арчера президент США назвал "мерзким вопросом". В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

https://ria.ru/20241202/peskov-1986837603.html

https://ria.ru/20241202/ssha-1986788715.html

https://ria.ru/20250103/bayden-1992366449.html

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в мире, сша, делавэр, джо байден, дональд трамп