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Запад недооценил адаптивность экономики России, заявил эксперт - РИА Новости, 24.03.2025
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05:42 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/ekonomika-2006851665.html
Запад недооценил адаптивность экономики России, заявил эксперт
Запад недооценил адаптивность экономики России, заявил эксперт - РИА Новости, 24.03.2025
Запад недооценил адаптивность экономики России, заявил эксперт
Запад недооценил степень адаптивности экономики России к шоку, она продемонстрировала колоссальную живучесть, заявил в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:42:00+03:00
2025-03-24T05:42:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
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ренессанс капитал
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Запад недооценил степень адаптивности экономики России к шоку, она продемонстрировала колоссальную живучесть, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Ведь мало кто верил, точнее никто не верил, что экономика России окажется столь мобильной. На первых этапах шока большинство из-за давления Запада предрекали ей, если не полный крах, то критическое сокращение темпов роста ВВП, значительное ослабление рубля, высокую инфляцию", - сказал он. "Но никакого коллапса не произошло. На Западе недооценили степень адаптивности экономики России к шоку", - добавил собеседник агентства. "Наша экономика продемонстрировала колоссальную живучесть, которую никто не мог представить, ... благодаря тому, что за прошедшие годы она стала рыночной (будь она регулируемой, как при СССР, сделать это было бы гораздо сложнее). Благодаря грамотной политике властей, Минфина, ЦБ", - заключил Кузьмин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 марта в 11.00 мск.
https://ria.ru/20250323/kuzmin-2006668803.html
https://ria.ru/20241015/sanktsii-1978064426.html
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экономика, цены на нефть, россия, ссср, ренессанс капитал , министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, СССР, Ренессанс Капитал , Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
Запад недооценил адаптивность экономики России, заявил эксперт

Экономист Кузьмин: Запад недооценил степень адаптивности экономики России к шоку

© Fotolia / Anton GvozdikovРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Fotolia / Anton Gvozdikov
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Запад недооценил степень адаптивности экономики России к шоку, она продемонстрировала колоссальную живучесть, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
"Ведь мало кто верил, точнее никто не верил, что экономика России окажется столь мобильной. На первых этапах шока большинство из-за давления Запада предрекали ей, если не полный крах, то критическое сокращение темпов роста ВВП, значительное ослабление рубля, высокую инфляцию", - сказал он.
Главный экономист Ренессанс Капитал Олег Кузьмин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Олег Кузьмин: закрыть экономику России невозможно
23 марта, 11:00
"Но никакого коллапса не произошло. На Западе недооценили степень адаптивности экономики России к шоку", - добавил собеседник агентства.
"Наша экономика продемонстрировала колоссальную живучесть, которую никто не мог представить, ... благодаря тому, что за прошедшие годы она стала рыночной (будь она регулируемой, как при СССР, сделать это было бы гораздо сложнее). Благодаря грамотной политике властей, Минфина, ЦБ", - заключил Кузьмин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 марта в 11.00 мск.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Экс-исполнительный директор МВФ оценил рост экономики России под санкциями
15 октября 2024, 07:51
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСССРРенессанс КапиталМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
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