https://ria.ru/20250324/ekonomika-2006851665.html

Запад недооценил адаптивность экономики России, заявил эксперт

Запад недооценил адаптивность экономики России, заявил эксперт - РИА Новости, 24.03.2025

Запад недооценил адаптивность экономики России, заявил эксперт

Запад недооценил степень адаптивности экономики России к шоку, она продемонстрировала колоссальную живучесть, заявил в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T05:42:00+03:00

2025-03-24T05:42:00+03:00

2025-03-24T05:42:00+03:00

экономика

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министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Запад недооценил степень адаптивности экономики России к шоку, она продемонстрировала колоссальную живучесть, заявил в интервью РИА Новости руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Ведь мало кто верил, точнее никто не верил, что экономика России окажется столь мобильной. На первых этапах шока большинство из-за давления Запада предрекали ей, если не полный крах, то критическое сокращение темпов роста ВВП, значительное ослабление рубля, высокую инфляцию", - сказал он. "Но никакого коллапса не произошло. На Западе недооценили степень адаптивности экономики России к шоку", - добавил собеседник агентства. "Наша экономика продемонстрировала колоссальную живучесть, которую никто не мог представить, ... благодаря тому, что за прошедшие годы она стала рыночной (будь она регулируемой, как при СССР, сделать это было бы гораздо сложнее). Благодаря грамотной политике властей, Минфина, ЦБ", - заключил Кузьмин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 марта в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250323/kuzmin-2006668803.html

https://ria.ru/20241015/sanktsii-1978064426.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, россия, ссср, ренессанс капитал , министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии