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Никита Ефремов отреагировал на решение об УДО своего отца - РИА Новости, 24.03.2025
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20:15 24.03.2025 (обновлено: 20:18 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/efremov-2007055467.html
Никита Ефремов отреагировал на решение об УДО своего отца
Никита Ефремов отреагировал на решение об УДО своего отца - РИА Новости, 24.03.2025
Никита Ефремов отреагировал на решение об УДО своего отца
Актер Никита Ефремов назвал "сложным моментом" сообщение об одобрении судом ходатайства об условно-досрочном освобождении его отца - актера Михаила Ефремова. РИА Новости, 24.03.2025
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москва
белгородская область
россия
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актер Никита Ефремов назвал "сложным моментом" сообщение об одобрении судом ходатайства об условно-досрочном освобождении его отца - актера Михаила Ефремова. В понедельник Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве. "Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб", - написал Ефремов-младший на своей странице в Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ). Актер выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии. Ефремов покинет колонию через 15 суток, если решение об УДО не будет обжаловано. Он начал отбывать срок с 18 октября 2020 года, его ожидаемое окончание - 30 декабря 2027 года. Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250324/efremov-2006964787.html
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москва, белгородская область, россия, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, общество
Москва, Белгородская область, Россия, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), ДТП с участием Михаила Ефремова, Общество
Никита Ефремов отреагировал на решение об УДО своего отца

Никита Ефремов назвал "сложным моментом" решение об УДО его отца

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актер Никита Ефремов назвал "сложным моментом" сообщение об одобрении судом ходатайства об условно-досрочном освобождении его отца - актера Михаила Ефремова.
В понедельник Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве.
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"Сегодня моему отцу одобрили условно-досрочное освобождение после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб", - написал Ефремов-младший на своей странице в Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).
Актер выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.
Ефремов покинет колонию через 15 суток, если решение об УДО не будет обжаловано. Он начал отбывать срок с 18 октября 2020 года, его ожидаемое окончание - 30 декабря 2027 года.
Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Актёр Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Юрист рассказал, что ждет Ефремова после УДО
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