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Юрист рассказал, что ждет Ефремова после УДО - РИА Новости, 24.03.2025
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16:32 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/efremov-2006998198.html
Юрист рассказал, что ждет Ефремова после УДО
Юрист рассказал, что ждет Ефремова после УДО - РИА Новости, 24.03.2025
Юрист рассказал, что ждет Ефремова после УДО
Актёр Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения не сможет управлять автомобилем три года, а в случае нарушения общественного порядка суд может... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:32:00+03:00
2025-03-24T16:32:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
белгородская область
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актёр Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения не сможет управлять автомобилем три года, а в случае нарушения общественного порядка суд может отменить УДО артиста, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В понедельник Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве. "После выхода Ефремова на свободу контроль за его поведением будет осуществляться уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства. В случае если будет установлено, что Ефремов совершил нарушение общественного порядка или злостно уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, суд по представлению инспекции может отменить условно-досрочное освобождение и настоять на исполнении оставшейся не отбытой части наказания", - рассказал Хаминский. Юрист напомнил, что помимо основного наказания Ефремова вдобавок лишили на три года права управлять автомобилем. "Исходя из позиции прокуратуры, озвученной на суде, Ефремов видимо не будет освобожден от исполнения дополнительного вида наказания и не сможет управлять автомобилем еще три года", - отметил Хаминский. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии. Ефремов покинет колонию через 15 суток, если решение об УДО не будет обжаловано. Он начал отбывать срок с 18 октября 2020 года, его ожидаемое окончание - 30 декабря 2027 года. Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Белгородская область, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), ДТП с участием Михаила Ефремова
Юрист рассказал, что ждет Ефремова после УДО

Юрист Хаминский: Ефремов после УДО не сможет управлять автомобилем три года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктёр Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актёр Михаил Ефремов . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актёр Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения не сможет управлять автомобилем три года, а в случае нарушения общественного порядка суд может отменить УДО артиста, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В понедельник Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве.
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов участвует в заседании суда по видеосвязи
Актер Михаил Ефремов участвует в заседании суда по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Актер Михаил Ефремов участвует в заседании суда по видеосвязи
"После выхода Ефремова на свободу контроль за его поведением будет осуществляться уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства. В случае если будет установлено, что Ефремов совершил нарушение общественного порядка или злостно уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения, суд по представлению инспекции может отменить условно-досрочное освобождение и настоять на исполнении оставшейся не отбытой части наказания", - рассказал Хаминский.
Юрист напомнил, что помимо основного наказания Ефремова вдобавок лишили на три года права управлять автомобилем.
"Исходя из позиции прокуратуры, озвученной на суде, Ефремов видимо не будет освобожден от исполнения дополнительного вида наказания и не сможет управлять автомобилем еще три года", - отметил Хаминский.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.
Ефремов покинет колонию через 15 суток, если решение об УДО не будет обжаловано. Он начал отбывать срок с 18 октября 2020 года, его ожидаемое окончание - 30 декабря 2027 года.
Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.
Актер Михаил Ефремов участвует в заседании суда по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Белгородская областьМихаил ЕфремовСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила Ефремова
 
 
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