https://ria.ru/20250324/efremov-2006995843.html

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова - РИА Новости, 24.03.2025

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:29:00+03:00

2025-03-24T16:29:00+03:00

2025-03-24T16:29:00+03:00

происшествия

белгородская область

михаил ефремов

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

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АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская обл.), 24 мар — РИА Новости. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного Ефремова Михаила Олеговича подлежит удовлетворению", — сказал судья Сергей Романенко.На слушаниях представитель колонии рассказал, что Ефремов работал кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки, к обязанностям относился добросовестно. За время заключения у него было одно злостное нарушение: в апреле 2023 года он воспользовался запрещенным предметом — телефоном. Кроме того, на счету актера три незначительных нарушения: нахождение без разрешения на объекте, отсутствие нашивки на одежде и несоответствие списка личных вещей. Все взыскания он погасил.Сам Ефремов назвал эпизод с телефоном своей глупостью."Увидел, что звонят ребята. Ну, и тоже решил позвонить разочек. Не понимаю до сих пор, зачем это сделал", — сказал он в суде.Представитель колонии добавил, что конфликтов с другими осужденными у актера не было. Он активно участвовал в общественной жизни колонии, девять раз получал поощрения от администрации, а также стал победителем всероссийского конкурса среди осужденных по роману Достоевского "Преступление и наказание".Адвокат Ефремова Юрий Падалко подчеркнул, что артист добровольно выплатил компенсации по искам потерпевших о возмещении морального вреда и других расходов. После перенесенного COVID у артиста выявили осложнение, но это не помешало ему активно участвовать в культурной жизни колонии, организовывать мероприятия и снимать фильмы, добавил Падалко.Представитель прокуратуры, со своей стороны, согласился, что ходатайство об условно-досрочном освобождении следует удовлетворить, но запрет водить машину на три года должно остаться в силе.Сам Ефремов заявил, что искренне раскаивается в совершенном преступлении, и еще раз попросил прощения у потерпевших."За время отбывания наказания не было ни дня, чтобы я не думал об этом своем грехе. Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность и пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию. Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни", — сказал он, пообещав, что больше не будет нарушать закон.По словам адвоката, по выходе из колонии Ефремов планирует заняться своим здоровьем. У него серьезное заболевание — хроническая обструктивная болезнь легких, пояснил защитник.Ефремов отбывал в белгородской колонии семь с половиной лет лишения свободы, к которым его приговорили после смертельного ДТП в центре Москвы. Тогда, 8 июня 2020 года, актер, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада". Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, вскоре умер в больнице. Срок Ефремова отсчитывался с 18 октября 2020 года по 30 декабря 2027-го. Если решение об УДО не обжалуют, он покинет колонию через 15 суток. Затем он должен раз в месяц являться на учет и не менять место жительства. Если он уклонится от исполнения этих обязанностей или нарушит общественный порядок, УДО могут отменить.

https://ria.ru/20221230/efremov-1842527517.html

https://ria.ru/20210502/efremov-1730885458.html

https://ria.ru/20201001/efremov-1578057591.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

происшествия, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова