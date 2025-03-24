https://ria.ru/20250324/efremov-2006995843.html
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова - РИА Новости, 24.03.2025
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:29:00+03:00
2025-03-24T16:29:00+03:00
2025-03-24T16:29:00+03:00
происшествия
белгородская область
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006945263_68:317:3070:2005_1920x0_80_0_0_502a6a651a98650d2d6a7b749aee7a08.jpg
АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская обл.), 24 мар — РИА Новости. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного Ефремова Михаила Олеговича подлежит удовлетворению", — сказал судья Сергей Романенко.На слушаниях представитель колонии рассказал, что Ефремов работал кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки, к обязанностям относился добросовестно. За время заключения у него было одно злостное нарушение: в апреле 2023 года он воспользовался запрещенным предметом — телефоном. Кроме того, на счету актера три незначительных нарушения: нахождение без разрешения на объекте, отсутствие нашивки на одежде и несоответствие списка личных вещей. Все взыскания он погасил.Сам Ефремов назвал эпизод с телефоном своей глупостью."Увидел, что звонят ребята. Ну, и тоже решил позвонить разочек. Не понимаю до сих пор, зачем это сделал", — сказал он в суде.Представитель колонии добавил, что конфликтов с другими осужденными у актера не было. Он активно участвовал в общественной жизни колонии, девять раз получал поощрения от администрации, а также стал победителем всероссийского конкурса среди осужденных по роману Достоевского "Преступление и наказание".Адвокат Ефремова Юрий Падалко подчеркнул, что артист добровольно выплатил компенсации по искам потерпевших о возмещении морального вреда и других расходов. После перенесенного COVID у артиста выявили осложнение, но это не помешало ему активно участвовать в культурной жизни колонии, организовывать мероприятия и снимать фильмы, добавил Падалко.Представитель прокуратуры, со своей стороны, согласился, что ходатайство об условно-досрочном освобождении следует удовлетворить, но запрет водить машину на три года должно остаться в силе.Сам Ефремов заявил, что искренне раскаивается в совершенном преступлении, и еще раз попросил прощения у потерпевших."За время отбывания наказания не было ни дня, чтобы я не думал об этом своем грехе. Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность и пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию. Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни", — сказал он, пообещав, что больше не будет нарушать закон.По словам адвоката, по выходе из колонии Ефремов планирует заняться своим здоровьем. У него серьезное заболевание — хроническая обструктивная болезнь легких, пояснил защитник.Ефремов отбывал в белгородской колонии семь с половиной лет лишения свободы, к которым его приговорили после смертельного ДТП в центре Москвы. Тогда, 8 июня 2020 года, актер, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада". Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, вскоре умер в больнице. Срок Ефремова отсчитывался с 18 октября 2020 года по 30 декабря 2027-го. Если решение об УДО не обжалуют, он покинет колонию через 15 суток. Затем он должен раз в месяц являться на учет и не менять место жительства. Если он уклонится от исполнения этих обязанностей или нарушит общественный порядок, УДО могут отменить.
https://ria.ru/20221230/efremov-1842527517.html
https://ria.ru/20210502/efremov-1730885458.html
https://ria.ru/20201001/efremov-1578057591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова
Происшествия, Белгородская область, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), ДТП с участием Михаила Ефремова
АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская обл.), 24 мар — РИА Новости. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного Ефремова
Михаила Олеговича подлежит удовлетворению", — сказал судья Сергей Романенко.
На слушаниях представитель колонии рассказал, что Ефремов работал кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки, к обязанностям относился добросовестно. За время заключения у него было одно злостное нарушение: в апреле 2023 года он воспользовался запрещенным предметом — телефоном. Кроме того, на счету актера три незначительных нарушения: нахождение без разрешения на объекте, отсутствие нашивки на одежде и несоответствие списка личных вещей. Все взыскания он погасил.
Сам Ефремов назвал эпизод с телефоном своей глупостью.
«
"Увидел, что звонят ребята. Ну, и тоже решил позвонить разочек. Не понимаю до сих пор, зачем это сделал", — сказал он в суде.
Представитель колонии добавил, что конфликтов с другими осужденными у актера не было. Он активно участвовал в общественной жизни колонии, девять раз получал поощрения от администрации, а также стал победителем всероссийского конкурса среди осужденных по роману Достоевского "Преступление и наказание".
Адвокат Ефремова Юрий Падалко подчеркнул, что артист добровольно выплатил компенсации по искам потерпевших о возмещении морального вреда и других расходов. После перенесенного COVID у артиста выявили осложнение, но это не помешало ему активно участвовать в культурной жизни колонии, организовывать мероприятия и снимать фильмы, добавил Падалко.
Представитель прокуратуры, со своей стороны, согласился, что ходатайство об условно-досрочном освобождении следует удовлетворить, но запрет водить машину на три года должно остаться в силе.
Сам Ефремов заявил, что искренне раскаивается в совершенном преступлении, и еще раз попросил прощения у потерпевших.
«
"За время отбывания наказания не было ни дня, чтобы я не думал об этом своем грехе. Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность и пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию. Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни", — сказал он, пообещав, что больше не будет нарушать закон.
По словам адвоката, по выходе из колонии Ефремов планирует заняться своим здоровьем. У него серьезное заболевание — хроническая обструктивная болезнь легких, пояснил защитник.
Ефремов отбывал в белгородской колонии семь с половиной лет лишения свободы, к которым его приговорили после смертельного ДТП в центре Москвы
. Тогда, 8 июня 2020 года, актер, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада". Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров
, вскоре умер в больнице.
Срок Ефремова отсчитывался с 18 октября 2020 года по 30 декабря 2027-го. Если решение об УДО не обжалуют, он покинет колонию через 15 суток. Затем он должен раз в месяц являться на учет и не менять место жительства. Если он уклонится от исполнения этих обязанностей или нарушит общественный порядок, УДО могут отменить.