https://ria.ru/20250324/efremov-2006964787.html

Адвокат рассказал о планах Ефремова после освобождения

Адвокат рассказал о планах Ефремова после освобождения - РИА Новости, 24.03.2025

Адвокат рассказал о планах Ефремова после освобождения

Освобожденный по УДО Михаил Ефремов прежде всего займется восстановлением здоровья, заявил его адвокат Юрий Падалко. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:51:00+03:00

2025-03-24T14:51:00+03:00

2025-03-24T17:58:00+03:00

происшествия

москва

белгородская область

михаил ефремов

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

московский городской суд

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АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская обл.), 24 мар — РИА Новости. Освобожденный по УДО Михаил Ефремов прежде всего займется восстановлением здоровья, заявил его адвокат Юрий Падалко. "Пока планы у него — заняться здоровьем", — ответил защитник на вопрос, планирует ли актер вернуться в кино. По его словам, у Ефремова серьезное заболевание — хроническая обструктивная болезнь легких."Ему необходимо лечение, потому что может быть очень печальный исход. Сейчас он займется лечением. Приедет домой — если все нормально, то займется лечением", — сказал Падалко.При этом адвокат отметил, суд не запрещает Ефремову заниматься творческой деятельностью. Согласно приговору, ему нельзя садиться за руль.Ранее в понедельник Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера. Он сможет покинуть колонию через 15 суток, если решение об УДО не обжалует прокуратура. Раз в месяц Ефремов должен являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. При нарушении общественного порядка или уклонении от исполнения возложенных обязанностей условно-досрочное освобождение может быть отменено.С октября 2020-го Ефремов отбывает наказание в колонии в белгородской области за ДТП со смертельным исходом. Вечером 8 июня того же года актер, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную на Смоленской площади в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.Изначально Пресненский районный суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

https://ria.ru/20241017/efremov-1978488727.html

https://ria.ru/20210502/efremov-1730885458.html

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происшествия, москва, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), московский городской суд