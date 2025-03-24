https://ria.ru/20250324/efremov-2006945748.html
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова - РИА Новости, 24.03.2025
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, передает... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:03:00+03:00
2025-03-24T14:03:00+03:00
2025-03-24T17:56:00+03:00
белгородская область
михаил ефремов
происшествия
дтп с участием михаила ефремова
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
московский городской суд
москва
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АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская обл.), 24 мар — РИА Новости. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. "Ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова Михаила Олеговича подлежит удовлетворению", — заявил судья Сергей Романенко.Во время слушания представитель исправительного учреждения сообщил, что осужденный работал в должности кладовщика швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки, проявлял добросовестное отношение к обязанностям. За время отбывания наказания он допустил одно злостное нарушение в апреле 2023 года, связанное с использованием запрещенного предмета — телефона, а также три незначительных: нахождение без разрешения на объекте, отсутствие нашивки на одежде и несоответствие описи личных вещей содержимому вещевой сумки. Все взыскания были погашены."Это моя глупость. Увидел, что звонят ребята. Ну и тоже решил позвонить разочек. Не понимаю до сих пор, зачем это сделал", — прокомментировал Ефремов эпизод с телефоном.По словам представителя колонии, у осужденного ни с кем не было конфликтов. Он участвовал в общественной и воспитательной жизни исправительного учреждения, администрация поощряла его девять раз. Ефремов также стал победителем Всероссийского конкурса среди осужденных по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание", получил несколько других наград.Как уточнил адвокат Юрий Падалко, его подзащитный добровольно возместил исковые требования потерпевших, касающиеся морального вреда и иных расходов.Представитель прокуратуры указал, что ходатайство об УДО подлежит удовлетворению, но наказание в виде лишения права управлять автомобилем на три года следует сохранить.Ефремов, со своей стороны, заявил, что искренне раскаивается в совершенном преступлении, приносит соболезнования потерпевшим и просит у них прощения.С октября 2020-го актер отбывает наказание в колонии в белгородской области за ДТП со смертельным исходом. Вечером 8 июня того же года актер, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную на Смоленской площади в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.Изначально Пресненский районный суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
https://ria.ru/20241017/efremov-1978488727.html
https://ria.ru/20201001/efremov-1578057591.html
https://ria.ru/20210502/efremov-1730885458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, михаил ефремов, происшествия, дтп с участием михаила ефремова, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), московский городской суд, москва
Белгородская область, Михаил Ефремов, Происшествия, ДТП с участием Михаила Ефремова, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), Московский городской суд, Москва
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова
Суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова
АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская обл.), 24 мар — РИА Новости. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова
Михаила Олеговича подлежит удовлетворению", — заявил судья Сергей Романенко.
Во время слушания представитель исправительного учреждения сообщил, что осужденный работал в должности кладовщика швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки, проявлял добросовестное отношение к обязанностям.
За время отбывания наказания он допустил одно злостное нарушение в апреле 2023 года, связанное с использованием запрещенного предмета — телефона, а также три незначительных: нахождение без разрешения на объекте, отсутствие нашивки на одежде и несоответствие описи личных вещей содержимому вещевой сумки. Все взыскания были погашены.
"Это моя глупость. Увидел, что звонят ребята. Ну и тоже решил позвонить разочек. Не понимаю до сих пор, зачем это сделал", — прокомментировал Ефремов эпизод с телефоном.
По словам представителя колонии, у осужденного ни с кем не было конфликтов. Он участвовал в общественной и воспитательной жизни исправительного учреждения, администрация поощряла его девять раз. Ефремов также стал победителем Всероссийского конкурса среди осужденных по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание", получил несколько других наград.
Как уточнил адвокат Юрий Падалко, его подзащитный добровольно возместил исковые требования потерпевших, касающиеся морального вреда и иных расходов.
Представитель прокуратуры указал, что ходатайство об УДО подлежит удовлетворению, но наказание в виде лишения права управлять автомобилем на три года следует сохранить.
Ефремов, со своей стороны, заявил, что искренне раскаивается в совершенном преступлении, приносит соболезнования потерпевшим и просит у них прощения.
С октября 2020-го актер отбывает наказание в колонии в белгородской области за ДТП со смертельным исходом. Вечером 8 июня того же года актер, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную на Смоленской площади в центре Москвы
, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.
Изначально Пресненский районный суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд
снизил срок до семи с половиной лет.