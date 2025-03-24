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Минздрав Крыма рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Симферополем

Минздрав Крыма рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Симферополем - РИА Новости, 24.03.2025

Минздрав Крыма рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Симферополем

После ДТП с участием автобуса под Симферополем в больницу доставлены 36 человек, из них 17 госпитализированы, остальным 19 оказана амбулаторная помощь, сообщает РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:13:00+03:00

2025-03-24T14:13:00+03:00

2025-03-24T14:30:00+03:00

происшествия

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. После ДТП с участием автобуса под Симферополем в больницу доставлены 36 человек, из них 17 госпитализированы, остальным 19 оказана амбулаторная помощь, сообщает пресс-служба минздрава Крыма.Утром в понедельник на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств."В результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Республики Крым погибли шесть человек. Еще 36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, были доставлены в медицинские организации", - говорится в сообщении.По итогам обследования, из 36 пострадавших госпитализированы 17 человек, в том числе несовершеннолетний, добавили в минздраве."Остальным 19 пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь", - добавляется в сообщении.Состояние двоих госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, добавили в Минздраве.

симферополь

республика крым

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Кадры с места ДТП в Крыму Кадры с места ДТП в Крыму 2025-03-24T14:13 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, симферополь, республика крым, видео