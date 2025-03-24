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СК уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости, 24.03.2025
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11:27 24.03.2025 (обновлено: 11:33 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/dtp-2006901636.html
СК уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму
СК уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости, 24.03.2025
СК уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму
Двадцать человек, среди которых восемь несовершеннолетних, пострадали в ДТП с автобусом в Крыму, они находятся в медучреждениях, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:27:00+03:00
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происшествия
россия
симферополь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Двадцать человек, среди которых восемь несовершеннолетних, пострадали в ДТП с автобусом в Крыму, они находятся в медучреждениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Сегодня утром на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное в результате столкновения рейсового автобуса, который следовал из Аркадьевки в Симферополь, с грузовиком погибли шесть пассажиров автобуса. Еще 20 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, доставлены в учреждения здравоохранения Республики, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся осмотры места происшествия и транспортных средств, в ходе которых зафиксированы имеющие значение для расследования обстоятельства. Кроме того, изымается путевая и сопровождающая документация, назначены автотехнические и другие экспертизы. Добавляется, что правоохранители допросили в качестве свидетелей и потерпевших очевидцев происшествия и пассажиров автобуса.
россия
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"Меня ослепило солнце" – водитель автобуса о том, почему врезался в зерновоз
Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Мужчина был трезв.
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происшествия, россия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Россия, Симферополь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Двадцать человек, среди которых восемь несовершеннолетних, пострадали в ДТП с автобусом в Крыму, они находятся в медучреждениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
2025-03-24T11:27
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СК уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму

В ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму пострадали восемь несовершеннолетних

© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтактеМесто ДТП с участием автобуса в Симферополе. 24 марта 2025
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Полиция Крыма | МВД по Республике Крым/ВКонтакте
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе. 24 марта 2025
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Двадцать человек, среди которых восемь несовершеннолетних, пострадали в ДТП с автобусом в Крыму, они находятся в медучреждениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Сегодня утром на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное в результате столкновения рейсового автобуса, который следовал из Аркадьевки в Симферополь, с грузовиком погибли шесть пассажиров автобуса. Еще 20 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, доставлены в учреждения здравоохранения Республики, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся осмотры места происшествия и транспортных средств, в ходе которых зафиксированы имеющие значение для расследования обстоятельства. Кроме того, изымается путевая и сопровождающая документация, назначены автотехнические и другие экспертизы. Добавляется, что правоохранители допросили в качестве свидетелей и потерпевших очевидцев происшествия и пассажиров автобуса.
 
ПроисшествияРоссияСимферопольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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