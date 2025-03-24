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СК уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму

СК уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости, 24.03.2025

СК уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму

Двадцать человек, среди которых восемь несовершеннолетних, пострадали в ДТП с автобусом в Крыму, они находятся в медучреждениях, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:27:00+03:00

2025-03-24T11:27:00+03:00

2025-03-24T11:33:00+03:00

происшествия

россия

симферополь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Двадцать человек, среди которых восемь несовершеннолетних, пострадали в ДТП с автобусом в Крыму, они находятся в медучреждениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Сегодня утром на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное в результате столкновения рейсового автобуса, который следовал из Аркадьевки в Симферополь, с грузовиком погибли шесть пассажиров автобуса. Еще 20 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних, доставлены в учреждения здравоохранения Республики, где им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении. В настоящее время проводятся осмотры места происшествия и транспортных средств, в ходе которых зафиксированы имеющие значение для расследования обстоятельства. Кроме того, изымается путевая и сопровождающая документация, назначены автотехнические и другие экспертизы. Добавляется, что правоохранители допросили в качестве свидетелей и потерпевших очевидцев происшествия и пассажиров автобуса.

россия

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф), видео