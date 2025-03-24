https://ria.ru/20250324/dtp-2006901109.html

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости, 24.03.2025

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с автобусом в Крыму, сообщили РИА... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:26:00+03:00

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происшествия

россия

симферополь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с автобусом в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238, часть 5 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовой автомашиной в Крыму увеличилось до 21, шесть человек погибли.

https://ria.ru/20250324/dtp-2006892485.html

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"Меня ослепило солнце" – водитель автобуса о том, почему врезался в зерновоз Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Мужчина был трезв. 2025-03-24T11:26 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф)