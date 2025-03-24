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СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости, 24.03.2025
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11:26 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/dtp-2006901109.html
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости, 24.03.2025
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с автобусом в Крыму, сообщили РИА... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:26:00+03:00
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происшествия
россия
симферополь
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с автобусом в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238, часть 5 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении. По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовой автомашиной в Крыму увеличилось до 21, шесть человек погибли.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006892485.html
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"Меня ослепило солнце" – водитель автобуса о том, почему врезался в зерновоз
Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Мужчина был трезв.
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происшествия, россия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Симферополь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Крыму

СК завел дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с автобусом в Крыму

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с автобусом в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238, часть 5 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. Число пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовой автомашиной в Крыму увеличилось до 21, шесть человек погибли.
Кадры с места ДТП в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Машина МЧС, ехавшая на место ДТП в Крыму, попала в аварию
Вчера, 10:47
 
ПроисшествияРоссияСимферопольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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