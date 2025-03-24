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Машина МЧС, ехавшая на место ДТП в Крыму, попала в аварию
Машина МЧС, ехавшая на место ДТП в Крыму, попала в аварию - РИА Новости, 24.03.2025
Машина МЧС, ехавшая на место ДТП в Крыму, попала в аварию
Машина подразделения "Крым-Спас" МЧС Крыма, которая ехала со спецсигналами к месту ДТП с автобусом, столкнулась с легковушкой в Симферополе, водитель и пассажир РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:47:00+03:00
2025-03-24T10:47:00+03:00
2025-03-24T10:47:00+03:00
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Машина подразделения "Крым-Спас" МЧС Крыма, которая ехала со спецсигналами к месту ДТП с автобусом, столкнулась с легковушкой в Симферополе, водитель и пассажир которой пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС региона. "Сегодня утром автомобиль ГКУ РК "Крым-Спас" двигался со спецсигналами к месту ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На перекрестке ул. Никанорова и ул. Киевская произошло столкновение с легковым авто", - сообщили в пресс-службе. В результате ДТП пострадали два человека (водитель и пассажир легкового авто), оба доставлены в больницу для обследования. Причины происшествия установят органы МВД. Машина МЧС ехала по вызову к месту столкновения автобуса и зерновоза, сообщили в ведомстве. По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. По данным минздрава, погибли шесть человек, пострадали 13.
симферополь
республика крым
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РИА Новости
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Кадры с места ДТП в Крыму
Кадры с места ДТП в Крыму
2025-03-24T10:47
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"Меня ослепило солнце" – водитель автобуса о том, почему врезался в зерновоз
Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Мужчина был трезв.
2025-03-24T10:47
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РИА Новости
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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, видео
Происшествия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
Машина МЧС, ехавшая на место ДТП в Крыму, попала в аварию
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Машина подразделения "Крым-Спас" МЧС Крыма, которая ехала со спецсигналами к месту ДТП с автобусом, столкнулась с легковушкой в Симферополе, водитель и пассажир которой пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС региона.
2025-03-24T10:47
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PT0M48S
Машина МЧС, ехавшая на место ДТП в Крыму, попала в аварию
В Симферополе ехавшая на место ДТП машина МЧС столкнулась с легковушкой