https://ria.ru/20250324/dtp-2006870112.html
Водители автобуса и грузовика выжили после смертельного ДТП в Крыму
Водители автобуса и грузовика выжили после смертельного ДТП в Крыму - РИА Новости, 24.03.2025
Водители автобуса и грузовика выжили после смертельного ДТП в Крыму
Водители автобуса и грузовика, попавших в ДТП в Крыму, выжили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:55:00+03:00
2025-03-24T09:55:00+03:00
2025-03-24T10:05:00+03:00
происшествия
республика крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Водители автобуса и грузовика, попавших в ДТП в Крыму, выжили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Крыма.По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. По данным Минздрава, погибли 6 человек, пострадали 13."Оба водителя – грузовика и автобуса, которые попали в ДТП, выжили", - сообщили в МВД региона.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
республика крым
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Кадры с места ДТП в Крыму
Кадры с места ДТП в Крыму
2025-03-24T09:55
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PT0M48S
РИА Новости
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происшествия, республика крым, симферополь
Происшествия, Республика Крым, Симферополь
Водители автобуса и грузовика выжили после смертельного ДТП в Крыму
Водители автобуса и грузовика выжили после ДТП в Крыму, где погибли 6 человек