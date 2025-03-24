https://ria.ru/20250324/dtp-2006870112.html

Водители автобуса и грузовика выжили после смертельного ДТП в Крыму

Водители автобуса и грузовика выжили после смертельного ДТП в Крыму - РИА Новости, 24.03.2025

Водители автобуса и грузовика выжили после смертельного ДТП в Крыму

Водители автобуса и грузовика, попавших в ДТП в Крыму, выжили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:55:00+03:00

2025-03-24T09:55:00+03:00

2025-03-24T10:05:00+03:00

происшествия

республика крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Водители автобуса и грузовика, попавших в ДТП в Крыму, выжили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Крыма.По предварительной версии, утром на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий зерновоз. По данным Минздрава, погибли 6 человек, пострадали 13."Оба водителя – грузовика и автобуса, которые попали в ДТП, выжили", - сообщили в МВД региона.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

республика крым

симферополь

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Кадры с места ДТП в Крыму Кадры с места ДТП в Крыму 2025-03-24T09:55 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, симферополь