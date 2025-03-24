https://ria.ru/20250324/dtp-2006868014.html

В Крыму начали проверку после ДТП с автобусом

В Крыму начали проверку после ДТП с автобусом - РИА Новости, 24.03.2025

В Крыму начали проверку после ДТП с автобусом

После ДТП с участием рейсового автобуса под Симферополем начата проверка исполнения требований законодательства при организации перевозок пассажиров, сообщает... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:39:00+03:00

2025-03-24T09:39:00+03:00

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происшествия

симферополь

дтп

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. После ДТП с участием рейсового автобуса под Симферополем начата проверка исполнения требований законодательства при организации перевозок пассажиров, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. По предварительной информации полиции, на трассе у аэропорта Симферополя столкнулись автобус "Лиаз", который ехал в Симферополь из села Аркадьевка, с зерновозом "Камаз". Погибли 5 человек, пострадали не менее 10. "Организована проверка исполнения требований законодательства при организации перевозок пассажиров", - говорится в сообщении. Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре.

https://ria.ru/20250324/dtp-2006867420.html

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП в Крыму Кадры с места ДТП в Крыму 2025-03-24T09:39 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, симферополь, дтп, республика крым