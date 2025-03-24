https://ria.ru/20250324/dtp-2006868014.html
В Крыму начали проверку после ДТП с автобусом
В Крыму начали проверку после ДТП с автобусом - РИА Новости, 24.03.2025
В Крыму начали проверку после ДТП с автобусом
После ДТП с участием рейсового автобуса под Симферополем начата проверка исполнения требований законодательства при организации перевозок пассажиров, сообщает... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:39:00+03:00
2025-03-24T09:39:00+03:00
2025-03-24T09:40:00+03:00
происшествия
симферополь
дтп
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. После ДТП с участием рейсового автобуса под Симферополем начата проверка исполнения требований законодательства при организации перевозок пассажиров, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры. По предварительной информации полиции, на трассе у аэропорта Симферополя столкнулись автобус "Лиаз", который ехал в Симферополь из села Аркадьевка, с зерновозом "Камаз". Погибли 5 человек, пострадали не менее 10. "Организована проверка исполнения требований законодательства при организации перевозок пассажиров", - говорится в сообщении. Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006867420.html
симферополь
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Кадры с места ДТП в Крыму
Кадры с места ДТП в Крыму
2025-03-24T09:39
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происшествия, симферополь, дтп, республика крым
Происшествия, Симферополь, ДТП, Республика Крым
В Крыму начали проверку после ДТП с автобусом
Прокуратура Крыма начала проверку после ДТП с автобусом под Симферополем