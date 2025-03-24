https://ria.ru/20250324/dtp-2006867420.html
Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до шести человек
Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до шести человек - РИА Новости, 24.03.2025
Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до шести человек
Число погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выросло до шести человек, еще 13 пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве Крыма. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:37:00+03:00
2025-03-24T09:37:00+03:00
2025-03-24T11:52:00+03:00
происшествия
республика крым
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выросло до шести человек, еще 13 пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве Крыма."По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли", — сказали в ведомстве.Позже в Следственном комитете уточнили, что в больницы доставили 20 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних.Авария произошла около 07:30 на трассе Евпатория — Симферополь, вблизи села Укромное. Автобус ЛиАЗ предприятия "Крымтроллейбус", за рулем которого был водитель 1963 года рождения, наехал на стоящий грузовик-зерновоз КамАЗ. Оба водителя выжили. По словам водителя автобуса, его ослепило солнцем и он не заметил стоящий впереди грузовик. В МВД Крыма отметили, что провели освидетельствование — мужчина был трезв.По данным МЧС, всего в автобусе ехали 32 человека. Cпасатели провели деблокацию пострадавших и оказали им первую помощь. На месте работали 25 сотрудников МЧС и девять единиц техники, а также медики, полиция, госавтоинспекция. На дороге образовалась большая пробка.Немногим позже произошло еще одно ДТП: машина подразделения "Крым-Спас", которая ехала со спецсигналами к месту аварии, столкнулась с легковушкой в Симферополе. Пострадали водитель и пассажир легкового авто, их доставили в больницу для обследования.Прокуратура проводит проверку. Следователи СК составляют схему ДТП, чтобы установить виновника происшествия, осматривают тела погибших, работают с потерпевшими. Они изъяли документы по предрейсовому осмотру машин и назначили экспертизу технического состояния автобуса и грузовика.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
республика крым
симферополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места ДТП в Крыму
Кадры с места ДТП в Крыму
2025-03-24T09:37
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"Меня ослепило солнце" – водитель автобуса о том, почему врезался в зерновоз
Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Симферополем, заявил, что его ослепило солнце и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Мужчина был трезв.
2025-03-24T09:37
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до шести человек
В ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму 6 человек погибли и 13 пострадали
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выросло до шести человек, еще 13 пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве Крыма.
"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли", — сказали в ведомстве.
Позже в Следственном комитете уточнили, что в больницы доставили 20 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних.
Авария произошла около 07:30 на трассе Евпатория
— Симферополь
, вблизи села Укромное. Автобус ЛиАЗ предприятия "Крымтроллейбус
", за рулем которого был водитель 1963 года рождения, наехал на стоящий грузовик-зерновоз КамАЗ
.
Оба водителя выжили. По словам водителя автобуса, его ослепило солнцем и он не заметил стоящий впереди грузовик. В МВД Крыма отметили, что провели освидетельствование — мужчина был трезв.
По данным МЧС
, всего в автобусе ехали 32 человека. Cпасатели провели деблокацию пострадавших и оказали им первую помощь. На месте работали 25 сотрудников МЧС и девять единиц техники, а также медики, полиция, госавтоинспекция. На дороге образовалась большая пробка.
Немногим позже произошло еще одно ДТП: машина подразделения "Крым-Спас", которая ехала со спецсигналами к месту аварии, столкнулась с легковушкой в Симферополе. Пострадали водитель и пассажир легкового авто, их доставили в больницу для обследования.
Прокуратура проводит проверку. Следователи СК составляют схему ДТП, чтобы установить виновника происшествия, осматривают тела погибших, работают с потерпевшими. Они изъяли документы по предрейсовому осмотру машин и назначили экспертизу технического состояния автобуса и грузовика.