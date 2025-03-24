https://ria.ru/20250324/dtp-2006867420.html

Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до шести человек

Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до шести человек - РИА Новости, 24.03.2025

Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до шести человек

Число погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выросло до шести человек, еще 13 пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве Крыма. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:37:00+03:00

2025-03-24T09:37:00+03:00

2025-03-24T11:52:00+03:00

происшествия

республика крым

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Число погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выросло до шести человек, еще 13 пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве Крыма."По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них шесть человек погибли", — сказали в ведомстве.Позже в Следственном комитете уточнили, что в больницы доставили 20 пострадавших, среди которых восемь несовершеннолетних.Авария произошла около 07:30 на трассе Евпатория — Симферополь, вблизи села Укромное. Автобус ЛиАЗ предприятия "Крымтроллейбус", за рулем которого был водитель 1963 года рождения, наехал на стоящий грузовик-зерновоз КамАЗ. Оба водителя выжили. По словам водителя автобуса, его ослепило солнцем и он не заметил стоящий впереди грузовик. В МВД Крыма отметили, что провели освидетельствование — мужчина был трезв.По данным МЧС, всего в автобусе ехали 32 человека. Cпасатели провели деблокацию пострадавших и оказали им первую помощь. На месте работали 25 сотрудников МЧС и девять единиц техники, а также медики, полиция, госавтоинспекция. На дороге образовалась большая пробка.Немногим позже произошло еще одно ДТП: машина подразделения "Крым-Спас", которая ехала со спецсигналами к месту аварии, столкнулась с легковушкой в Симферополе. Пострадали водитель и пассажир легкового авто, их доставили в больницу для обследования.Прокуратура проводит проверку. Следователи СК составляют схему ДТП, чтобы установить виновника происшествия, осматривают тела погибших, работают с потерпевшими. Они изъяли документы по предрейсовому осмотру машин и назначили экспертизу технического состояния автобуса и грузовика.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

республика крым

симферополь

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Кадры с места ДТП в Крыму Кадры с места ДТП в Крыму 2025-03-24T09:37 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)