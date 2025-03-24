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Врио главы крымского СК поручил возбудить дело После ДТП под Симферополем - РИА Новости, 24.03.2025
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08:57 24.03.2025 (обновлено: 09:10 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/dtp-2006863503.html
Врио главы крымского СК поручил возбудить дело После ДТП под Симферополем
Врио главы крымского СК поручил возбудить дело После ДТП под Симферополем - РИА Новости, 24.03.2025
Врио главы крымского СК поручил возбудить дело После ДТП под Симферополем
Исполняющий обязанности руководителя крымского следственного управления СК РФ Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участие рейсового... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T08:57:00+03:00
2025-03-24T09:10:00+03:00
происшествия
симферополь
россия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности руководителя крымского следственного управления СК РФ Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участие рейсового автобуса и грузовика под Симферополем, сообщает пресс-служба ведомства.В ДТП с участием автобуса под Симферополем, предварительно, пять человек погибло, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в МВД республики."Исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате чего произошло столкновение рейсового автобуса Аркадьевка - Симферополь на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное", - говорится в сообщении.По данным ведомства, число пострадавших уточняется, на место выехали опытные следователи для проведения следственных действий.
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происшествия, симферополь, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Симферополь, Россия, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ)
Врио главы крымского СК поручил возбудить дело После ДТП под Симферополем

© Фото : МВД Крым/TelegramМесто ДТП с участием автобуса в Симферополе. 24 марта 2025
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : МВД Крым/Telegram
Место ДТП с участием автобуса в Симферополе. 24 марта 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности руководителя крымского следственного управления СК РФ Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участие рейсового автобуса и грузовика под Симферополем, сообщает пресс-служба ведомства.
В ДТП с участием автобуса под Симферополем, предварительно, пять человек погибло, количество пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в МВД республики.
"Исполняющий обязанности руководителя главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате чего произошло столкновение рейсового автобуса Аркадьевка - Симферополь на Евпаторийском шоссе в районе села Укромное", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, число пострадавших уточняется, на место выехали опытные следователи для проведения следственных действий.
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ПроисшествияСимферопольРоссияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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