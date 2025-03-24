https://ria.ru/20250324/dtp-2006862521.html
В Крыму автобус попал в ДТП, есть погибшие
В Крыму автобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 24.03.2025
В Крыму автобус попал в ДТП, есть погибшие
В ДТП с участием автобуса под Симферополем, по предварительным данным, погибли пять человек, сообщили РИА Новости в МВД Крыма. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T08:38:00+03:00
2025-03-24T08:38:00+03:00
2025-03-24T09:35:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. В ДТП с участием автобуса под Симферополем, по предварительным данным, погибли пять человек, сообщили РИА Новости в МВД Крыма."Предварительно, пять погибших, количество пострадавших уточняется" , — рассказали в ведомстве.По информации МЧС, пострадавших — 13, а всего в автобусе ехали 32 человека.Ранее экстренные службы полуострова сообщали о трех погибших и не менее десяти пострадавших.Авария произошла на трассе Евпатория — Симферополь, у аэропорта Симферополя. Автобус "ЛиАЗ" предприятия "Крымтроллейбус", который ехал в столицу республики из села Аркадьевка, столкнулся с грузовиком-зерновозом КамАЗ. На месте работают медики, полиция, госавтоинспекция, там образовалась большая пробка. Прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
симферополь
республика крым
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Кадры с места ДТП в Крыму
Кадры с места ДТП в Крыму
2025-03-24T08:38
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РИА Новости
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происшествия, симферополь, республика крым
Происшествия, Симферополь, Республика Крым
В Крыму автобус попал в ДТП, есть погибшие
В ДТП с автобусом и грузовиком возле аэропорта Симферополя погибли 5 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. В ДТП с участием автобуса под Симферополем, по предварительным данным, погибли пять человек, сообщили РИА Новости в МВД Крыма.
"Предварительно, пять погибших, количество пострадавших уточняется" , — рассказали в ведомстве.
По информации МЧС, пострадавших — 13, а всего в автобусе ехали 32 человека.
Ранее экстренные службы полуострова сообщали о трех погибших и не менее десяти пострадавших.
Авария произошла на трассе Евпатория — Симферополь, у аэропорта Симферополя. Автобус "ЛиАЗ" предприятия "Крымтроллейбус
", который ехал в столицу республики из села Аркадьевка, столкнулся с грузовиком-зерновозом КамАЗ.
На месте работают медики, полиция, госавтоинспекция, там образовалась большая пробка. Прокуратура проводит проверку.