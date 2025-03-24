https://ria.ru/20250324/doplaty-2006842949.html

Юрист назвал вид работы, за который работодатели теперь обязаны доплачивать

Юрист назвал вид работы, за который работодатели теперь обязаны доплачивать - РИА Новости, 24.03.2025

Юрист назвал вид работы, за который работодатели теперь обязаны доплачивать

Работодатели с 1 марта обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за наставничество, рассказал РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T02:18:00+03:00

2025-03-24T02:18:00+03:00

2025-03-24T02:18:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102351/98/1023519837_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0f7d11c2a1f82c8d2dcf53594950facd.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Работодатели с 1 марта обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за наставничество, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. "С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Введение этих изменений обусловлено необходимостью закрепления ответственности за процесс передачи профессиональных навыков и обеспечения формальной основы для таких отношений внутри компании. Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении", - рассказал Адамс. Как отметил юрист, формирование системы наставничества в организации требует учета множества факторов. Среди них Адамс выделил характер работы, ее сложность, а также специфику отрасли. "Например, в ряде организаций коммунального хозяйства уже установлено, что сумма доплаты за наставничество составляет не менее 10% от оклада. Однако для частного сектора правила более вариативны - работодатели могут устанавливать собственные размеры компенсации, но не ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами или коллективными соглашениями", - пояснил юрист. Адамс обратил внимание, что работники могут заниматься менторством добровольно, соответственно никто не может заставить сотрудника принудительно учить менее опытных коллег. Однако юрист подчеркнул, что в корпоративной культуре у работодателя могут оставаться неформальные ожидания, что подчиненные будут исполнять наставнические функции. "Вопрос размера компенсации также остается дискуссионным: если сумма выплат окажется недостаточной по сравнению с дополнительной нагрузкой, работники могут предпочесть отказаться от этой функции", - добавил Адамс. Юрист объяснил также, что помимо материальной стороны, наставничество подразумевает дополнительную ответственность для опытных работников, требующую от них вовлеченности в процесс адаптации новых сотрудников.

https://ria.ru/20241120/nastavnichestvo-1984744140.html

https://ria.ru/20250203/professii-1776484918.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия