https://ria.ru/20250324/dnr-2006877031.html

Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении

Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.03.2025

Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении

Ситуация на Краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики для российских войск улучшилась, движение подразделений ВС РФ стало более активным, сообщил РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:03:00+03:00

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2025-03-24T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ситуация на Краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики для российских войск улучшилась, движение подразделений ВС РФ стало более активным, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Видим непосредственно мы, это касается и краснолиманского направления, где ситуация немного лучше, и более активно начали двигаться наши подразделения", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность