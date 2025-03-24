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Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/dnr-2006877031.html
Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.03.2025
Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении
Ситуация на Краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики для российских войск улучшилась, движение подразделений ВС РФ стало более активным, сообщил РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:03:00+03:00
2025-03-24T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ситуация на Краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики для российских войск улучшилась, движение подразделений ВС РФ стало более активным, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Видим непосредственно мы, это касается и краснолиманского направления, где ситуация немного лучше, и более активно начали двигаться наши подразделения", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении

Пушилин: движение ВС РФ на Краснолиманском направлении активизировалось

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ситуация на Краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики для российских войск улучшилась, движение подразделений ВС РФ стало более активным, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Видим непосредственно мы, это касается и краснолиманского направления, где ситуация немного лучше, и более активно начали двигаться наши подразделения", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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