https://ria.ru/20250324/dnr-2006877031.html
Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.03.2025
Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении
Ситуация на Краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики для российских войск улучшилась, движение подразделений ВС РФ стало более активным, сообщил РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:03:00+03:00
2025-03-24T10:03:00+03:00
2025-03-24T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ситуация на Краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики для российских войск улучшилась, движение подразделений ВС РФ стало более активным, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Видим непосредственно мы, это касается и краснолиманского направления, где ситуация немного лучше, и более активно начали двигаться наши подразделения", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин: движение ВС РФ на Краснолиманском направлении активизировалось